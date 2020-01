Coris, pendent de rescindir per signar per l'Oviedo

Si no es torcen les coses abans de mitjanit, Sebas Coris posarà avui punt final a la seva etapa al Girona. El migcampsita de Tossa de Mar està negociant els últims serrells de la rescissió del contracte que l'uneix amb el club de Montilivi fins el 30 de juny. Un cop es tanqui la seva sortida del Girona, Coris serà lliure per signar amb qualsevol equip. En aquest sentit, l'Oviedo és el més ben posicionat per quedar-se'l. Les converses es van accelerar durant la jornada d'ahir i el fitxatge estaria pendent només que el conjunt asturià es pugui desfer d'algun jugador amb qui no compta (Javi Fernández o Lucas Ahijado) per alliberar massa salarial i així poder inscriure Coris.