El Fuenlabrada ha passat de ser la revelació a un clar candidat a l'ascens

«Ja afluixaran; la Lliga és molt llarga», deien alguns dels especialistes quan, després de les primeres jornades, el Fuenlabrada es barallava amb els millors al capdavant de la classificació. El conjunt madrileny, en la temporada del seu debut a la categoria de plata s'ha confirmat no només com la gran revelació sinó també com un ferm aspirant a l'ascens a Primera. Transcorregudes 25 jornades, el Fuenlabrada ocupa la cinquena posició a 8 punts de l'ascens directe i un de marge respecte al setè. És més, des que va començar el curs, els madrilenys no han estat mai fora de posicions de play-off i sempre han rondat entre el segon i el cinquè lloc. Diumenge al migdia, doncs, al Girona li tocarà picar molta pedra per aconseguir quelcom de positiu de l'estadi Fernando Torres, en la primera visita de la història dels blanc-i-vermells al conjunt madrileny.

Que el Fuenlabrada s'ha convertit en un clar candidat a tot ho demostren els moviments que ha fet durant aquest mercat d'hivern. Els fitxatges del vallesà Sekou Gasssama, autor de sis gols amb l'Almeria i que arriba cedit pel Valladolid, i de Jose Rodríguez, a préstec també des del Màlaga, són una clara prova que el Fuenla va de debò. De la mà de Baldomero Hermoso, Mere, els madrilenys han aprofitat l'embranzida de l'ascens del curs passat per encadenar bons resultats a principi de curs. Això els va permetre agafar molta confiança i seguir una dinàmica d'allò més positiva que no han abandonat. Això sí, l'equip sembla haver entrat en la primera crisi del curs perquè encadena set jornades sense guanyar fruit de sis empats i una derrota, precisament en l'últim duel a Gijón contra l'Sporting (6 punts de 21possibles). En els mateixos partits, el Girona ha sumat un punt més (7 de 21) amb un balanç de 2 triomfs, un empat i quatre derrotes.

Un dels punts forts del conjunt madrileny són les accions a pilota aturada, on el Girona haurà d'anar amb molt de compte sobretot amb el veterà central i capità, Juanma Marrero, Glauder en el joc aeri i també en els llançaments de falta d'Hugo Fraile. Amb el fitxatge de Gassama, l'equip guanya una referència ofensiva clara que ha demostrat tenir gol en els partits que ha jugat amb l'Almeria aquest primer tram de Lliga.