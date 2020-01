El Girona aconsegueix la cessió de Christian Rivera

El Girona ha arribat a un acord amb el Las Palmas per la cessió del migcampista Christian Rivera fins a final de temporada. L'arribada de l'asturià, de 22 anys, tanca el debat a la posició del migcentre defensiu, òrfana des que a l'estiu, el club decidís no ocupar-la.

Rivera ha arribat aquest migdia a Girona desrés que ahir quedés enllestit l'acord a tres bandes entre Girona-Las Palmas i el Leganés, club on ha actuat cedit fins ara aquesta temporada i ha jugat 7 partits. Després dels intents fallits de dur Cristóforo, que ha fitxat per l'Eibar, i Pol Llonch, a qui el Willem II no va deixar sortir, el Girona s'ha decantat pel jugador nascut a Gijón.

Amb el fitxatge de Rivera, el Girona ja no farà cap més moviment abans de mitjanit. El club tindrà l'obligatorietat de comprar el futbolista a final de temporada en cas d'ascens.

D'aquesta manera, el conjunt gironí tanca el mercat d'hivern amb les arribades de Brandon Thomas (Osasuna) i Christian Rivera (Leganés) i les sortides de Marc Gual (Madrid Castella) i Sebas Coris, que signarà per l'Oviedo.