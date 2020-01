Últimes hores de mercat per lligar la incorporació de Rivera (Leganés)

L'últim dia del passat mercat d'estiu, fixat per al 2 de setembre per coses del calendari, va ser bastant mogut a Montilivi. D'operacions, entre juliol i agost, n'havia fet un grapat el Girona. Baixes i altes, sortides i entrades. També renovacions, rescissions. S'afrontava una nova realitat, amb el descens de categoria, i calia preparar-se tenint en compte que l'objectiu era d'allò més ambiciós i que, de diners, per fi, n'hi havia a cabassos. Això sí, els deures es van deixar per a darrera hora perquè amb el temps esgotant-se, el club va tenir encara temps d'enviar Yassine Bounou i el Choco Lozano cap a Sevilla i Cadis, respectivament. Un i altre, cedits. No només això, sinó que es tancarien les arribades del porter Asier Riesgo i del defensa català Brian Oliván. Les últimes peces d'un engranatge que, fins ara, no ha rutllat com s'esperava. Els resultats no van en consonància amb les expectatives generades, sobretot tenint en compte que l'actual plantilla és la més cara de la competició. A un món de distància de l'ascens directe i fora de les places del play-off, l'equip necessita millorar i, per fer-ho, la direcció esportiva, en consonància amb el cos tècnic i la cúpula directiva, van creure necessari sondejar el mercat. La prioritat sempre ha sigut fitxar un migcampista de caire defensiu. Christian Rivera, del Las Palmas, cedit al Leganés, és l'escollit. Peça que encara no ha arribat. Avui es tanca el mercat, per la qual cosa hi ha poques hores de marge. No es descarta alguna altra incorporació perquè reforçar l'atac també és un dels objectius. De moment, només s'ha lligat la cessió de Brandon Thomas, que ja ha debutat. A l'espera del que passi avui, ahir de moviments n'hi van haver ben pocs. L'únic, un d'esperat. L'adeu de Marc Gual.

Cap novetat. Dimecres, el badaloní va ser el clar protagonista. Es va exercitar amb total normalitat, però després va aprofitar per acomiadar-se dels seus companys. Estava previst que, al llarg del dia, s'anunciés la seva marxa. No va ser així i tot plegat es va aplaçar unes hores. Va ser ahir, a mitja tarda, quan el canvi d'aires va ser oficial. Gual deixa enrere 22 partits i sis gols en totes les competicions. El Girona acordava amb el Sevilla, club que el té en propietat, cancel·lar la cessió del davanter, que acabarà la temporada prestat al Reial Madrid Castella. El filial blanc s'ha quedat sense davanters i ha decidit treure el cap pel mercat. Gual ha acceptat, seduït per la proposta econòmica i per l'opció de ser titular, condició que no tenia a Montilivi malgrat haver-se erigit com el segon màxim anotador de l'equip. No hi va haver cap sortida més. Ni una. De candidats a canviar d'aires n'hi ha més d'un. El nombre, això sí, s'ha anat reduint amb el pas dels dies. Fins fa res s'especulava amb la possibilitat que uns quants jugadors deixessin el Girona al gener. A l'hora de la veritat, només ha sortit Gual. Caldrà veure què passa amb Sebas Coris, sense minuts a la Lliga i pràcticament inèdit.

Amb una fitxa lliure, de moment, hi ha espai per incorporar un migcampista. La peça que falta. No va arribar a l'agost i ara s'ha hagut d'esperar fins l'últim dia del mercat d'hivern per intentar cobrir un buit que s'ha trobat bastant a faltar. Les primeres opcions s'han escapolit. Sebastián Cristóforo va preferir l'Eibar, mentre que el Willen II va decidir que Pol Llonch era intransferible. Aquesta mateixa setmana s'ha fet un esforç sense gaire èxit per Luis Milla, del Tenerife. El club canari no el vol perdre i el xifra en cinc milions d'euros, quantitat inassumible tot i els intents de la direcció esportiva. No és l'únic candidat. També s'ha sondejat la possibilitat d'incorporar Christian Rivera, qui ha anat guanyant enters i ara mateix és l'escollit. Ocupa la pole i aquestes últimes hores de gener el club intentarà acordar la seva arribada. Asturià de 22 anys, va fitxar pel Las Palmas després de jugar 23 partits en mig any a l'Osca, on va rendir a un bon nivell. Precisament el conjunt aragonès també el vol i ara mateix és el principal competidor del Girona. De préstec al Leganés des de l'estiu, només ha disputat 7 partits, per la qual cosa té ganes de canviar d'aires. A les Canàries no li posaran cap pega, però caldrà veure quina de les propostes que arriben fa més patxoca al seu club i també al futbolista.

El temps s'esgota i lligar el desitjat pivot defensiu és la prioritat a Montilivi. Ara bé, tampoc es descarta alguna altra incorporació. Una possibilitat menor, però que encara existeix. Perquè això sigui possible, però, caldrà donar una altra baixa perquè d'espai, al vestidor, n'hi ha ben poc.