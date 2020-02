El Girona tanca la plantilla amb l'arribada de Christian Rivera

Més de mig any després del començament de la pretemporada 2019-20 el Girona ja té el migcentre de perfil defensiu tota plantilla necessita. Christian Rivera ha estat finalment l'home escollit per la direcció esportiva per apuntalar un equip que ha trobat a faltar aquesta peça durant massa partits. Rivera, de 22 anys, aterra a Montilivi en qualitat de cedit pel Las Palmas després de finalitzar la seva etapa al Leganés, on també actuava a préstec pels canaris. L'operació, segons va detallar el Las Palmas, inclou l'obligatorietat de compra per part del Girona a l'estiu si l'equip aconsegueix l'ascens a Primera. Amb Rivera al sac i ben lligat a mitja tarda, el Girona va decidir donar el mercat per tancat. D'aquesta manera, el mercat d'hivern s'ha tancat amb les altes de Brandon Thomas (Osasuna) i Rivera (Leganés) i les sortides de Marc Gual (Reial Madrid Castella) i Sebas Coris, que va rescindir també ahir a la tarda i acabarà la temporada a l'Oviedo.

Malgrat tenir només 22 anys, d'experiència no n'hi manca, al pivot asturià. De fet, el Girona serà el seu sisè equip després de passar per Oviedo, Eibar, Barça B, Las Palmas, Osca i Leganés. A Montilivi, Rivera tindrà la missió de ser el pivot de contensió que jugui per darrere Granell i Gumbau, o al seu costat i que s'encarregui de les tasques més fosques. Malgrat la seva capacitat defensiva, Rivera és un migcampista molt complet que també té arribada a l'àrea i és capaç de generar. Amb un físic imponent (1,90 metres), l'asturià ha de ser un baluard per a Pep Lluís Martí a la sala de màquines. El perfil de 4 total de Rivera contrasta amb el de 4 clàssic que eren Sebastián Cristóforo i Pol Llonch, els primers objectius de Quique Cárcel per a la posició. El fet que tots dos fossin impossibles de contractar, l'uruguaià va fitxar per l'Eibar i el Willem II no ha deixat sortir el barceloní) ha fet que el Girona passés a l'opció Rivera.

Enguany al Leganés, l'asturià no estava gaudint del protagonisme esperat. Ni amb Pellegrino primer ni ara amb Javier Aguirre. De fet, tan sols havia disputat 7 partits entre Lliga i Copa. Per això i veient el fort interès del Girona ha decidit baixar de categoria i acceptar l'oferta del Girona. I això que comptava també amb una proposta de l'Osca, on va jugar el curs passat també cedit a Primera. La trajectòria de Rivera és si més no curiosa. Format al planter de l'Sporting de Gijón, va estar a punt de deixar el futbol amb 16 anys quan el conjunt de Mareo no el va deixar sortir a l'Atlètic de Madrid. Després d'un any en blanc, l'Oviedo el va rescatar i al Tartiere va confirmar la seva projecció. Amb l'Oviedo va ser internacional sub-19, va pujar a Segona A i debutar al futbol professional amb 17 anys. Això va fer que l'Eibar s'hi fixés i l'incorporés per jugar a Primera. Amb 19 anys va debutar a la màxima categoria però no trobaria la regularitat a les ordres de Mendilibar i al cap d'una temporada i mitja (30 partits) va ser cedit al Barça B amb el qual no va poder evitar el descens a Segona B. La temporada passada, l'Eibar va traspassar Rivera al Las Palmas, que acabava de baixar a Segona A per la qual cosa el migcampista mai es va adaptar a les Canàries. Tant és així que al mercat d'hivern passat va passar a l'Osca, de Primera, cedit, i aquest estiu tampoc va reincoporar-se al conjunt canari. El Leganés va ser el seu penúltim destí, també cedit pel Las Palmas, on Rivera tenia un sou important i del qual el Girona se'n farà càrrec de la meitat.

Rivera va superar ahir la revisió mèdica i avui s'hauria d'entrenar amb el seus nous companys. Tot i això, sembla impossible que pugui desplaçar-se a Fuenlabrada per jugar demà. El seu debut, doncs, podria ser d'avui en vuit a Montilivi contra l'Osca, precisament el seu exequip. L'asturià, que lluïrà el dorsal 16 que tenia fins ara Sebas Coris, va ser finalment l'únic fitxatge del Girona en el darrer dia del mercat d'hivern. Les oficines de Montilivi i de La Vinya, això sí, van treure fum durant tot el dia i fins i tot va sobrevolar la possibilitat de reforçar la plantilla amb una altra peça o bé que hi hagués alguna altra sortida. Finalment, el club va descartar reforçar-se més i les converses per l'adeu d'un altre home no van concretar-se.