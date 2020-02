PEP LLUÍS MARTÍ «Hem d'exigir més a aquesta plantilla»

Malgrat el neguit i la tensió per saber si li arribaria algun regal de darrera hora o alliberava algun jugador amb pocs minuts, Pep Lluís Martí va variar ben poc, per no dir gens, el seu habitual discurs. El tècnic balear va destacar que l'ascens és un llarg camí i al qual es pot arribar per dues vies: la directa o la del play-off. Tanmateix, Martí va recordar que primer cal parlar del Fuenlabrada, rival directe dels gironins que s'hi enfrontaran demà al Fernando Torres (12.00).



l'ascens directe



«Sempre he dit que no hem de pensar en l'objectiu final. Cal fer-ho només en el proper partit. Això ens durà on volem arribar. Hi ha molts camins per arribar-hi, les dues primeres places o l'altre (el play-off). Hem d'exigir més a aquesta plantilla. Jo soc el màxim responsable, també m'he d'exigir i els he de treure el màxim potencial».

el mercat



«Sempre he dit que buscàvem jugadors diferents als que ja teníem a l'equip. Trobar-ne de millors dels que hi ha a la plantilla no és fàcil. N'hem buscat de diferents».



intensitat



Quan hem vist les imatges del vídeo del partit contra l'Ovedo ha quedat clar que la intensitat que vam tenir és la correcta. També es veu en els entrenaments i en el dia a dia. Si som capaços de repetir-ho, i també quelcom més -perquè no va ser suficient per guanyar els tres punts- ens anirà bé per mirar de guanyar».



punteria



Tot s'entrena. De determinació i intencions de fer gol en tenim i es veu durant els partits. Tanmateix, l'encert no ens està donant tots els punts que voldríem tenir a hores d'ara».



el fuenlabrada



«No ha perdut cap partit a casa seva. Sí que n'hi ha empatat. Ara encadena unes quantes jornades sense guanyar però llevat de l'última, tampoc perd. És un equip que aguanta el partit fins als darrers minuts i sempre té possibilitats de guanyar. El Fuenlabrada és l'equip que té menys possessió de la categoria. Juga molt llarg i té un alt percentatge d'encert en les segones jugades i pilotes dividides. Aquesta serà la clau del partit per a mi. A més a més, més de la meitat dels gols que ha marcat han arribat en accions de pilota aturada. És una de les seves armes. Ho tenen claríssim i hi fan molt i molt bé».



el balanç a domicili



Cal fer les coses gairebé prefectes i, sobretot, tenir una màxima concentració. A Fuenlabrada caldrà guanyar les segones jugades i quan tinguem la pilota, tenir molta paciència perquè al davant tindrem un equip molt sòlid al qual és molt difícil generar-li ocasions».



la fam del rival



«Els meus jugadors tenen molt clar a quina categoria juguem i saben què han de fer en cada partit. Són conscients de la igualtat que hi ha i que aquí ningú regala res. En cada partit i cada entrenament s'ha de guanyar tot».



la infermeria



«Estem pendents de Samu Sáiz i Jonatan Soriano. Demà (per avui) farem l'últim entrenament i ja veurem què decidim».