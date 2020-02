Christian Rivera realitza el primer entrenament sota les ordres de Martí

Es va necessitar paciència i esperar fins a l'últim dia del mercat de fitxatges d'hivern, però finalment la direcció esportiva encapçalada per Quique Cárcel va aconseguir lligar la incorporació d'un pitvot defensiu per dotar la plantilla de tot el que necessita. L'escollit ha estat el futbolista Christian Rivera, que el passat divendres aterrava a terres gironines cedit pel Las Palmas després d'haver jugat aquesta primera volta amb el Leganés a Primera. L'asturià, de 22 anys, ha signat amb el Girona fins a final de temporada i, tal com va exposar el club canari en els detalls de l'operació, hi ha l'obligatorietat de compra per part dels de Montilivi en cas que s'aconsegueixi l'ascens a l'estiu.

Un cop superada la revisió mèdica, Rivera va posar-se ahir mateix al servei de Pep Lluís Martí. El pivot, que tindrà la missió de ser la contenció sobre el terreny de joc i treure un pes de sobre a Granell i Gumbau, va realitzar la primera sessió d'entrenaments amb el grup a la Vinya abans que els seus companys posessin rumb cap a Madrid per enfrontar-se avui al Fuenlabrada. Tenint en compte que no feia ni 24 hores que Rivera era jugador del Girona, el tècnic va optar per deixar-lo fora de la convocatòria juntament amb Diamanka, Calavera, Brian Oliván i el lesionat Jonatan Soriano.

El Girona és el sisè equip que defensa Rivera, que arriba procedent del Leganés amb qui ha disputat gairebé uns 500 minuts en 7 partits entre Lliga (5) i Copa (2) en qualitat de cedit pel Las Palmas. També ha passat per l'Oviedo, l'Eibar, el Barça B i l'Osca, després de formar-se a l'Sporting de Gijón. L'arribada de Rivera va materialitzar-se arran de les sortides que hi ha hagut a Montilivi el passat mes de gener per deixar lliures dues fitxes del primer equip. Marc Gual va ser el primer en fer les maletes cap al Reial Madrid Castella, cedit també pel Sevilla. Poc abans de l'anunci de l'asturià, era Sebas Coris qui s'acomiadava després d'arribar a un acord amb el Girona per rescindir el seu contracte i fitxar per l'Oviedo en busca d'una nova oportunitat.

Sense temps per a més, tot i les converses per l'adeu d'altres jugadors, el club blanc-i-vermell donava per tancat el mercat d'hivern amb Rivera. Ara, amb una fitxa lliure, podria ser que Valery Fernández la utilitzi un cop recuperat de la greu lesió que va patir al genoll. Encara falta temps, però continua evolucionant i ja ha tornat a tocar piota.