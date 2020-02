Cristóbal, del Fuenlabrada, expulsat en la 'jugada tonta' de la jornada

El migcampista del Fuenlabrada Cristóbal Márquez ha protagonitzat la jugada ximple de la jornada. Al minut 67 ha estat expulsat amb targeta vermella directa per una entrada sobre Granell. A instàncies del VAR, l'àrbitre ha tornat a veure la repetició de la jugada, i ha rebaixat la pena a targeta groga. Just quan entrava al camp, Cristóbal s'ha encarat amb Granell,ha qui acusava de fingir. La trifulga ha acabat amb una targeta groga per cada un. Per tant, Cristóbal ha vist la segona groga i ha tornat a ser expulsat, ara definitivament.