Pas endavant del Girona a Fuenlabrada

Per fi, el pas endavant. El Girona s'ha enfortit aquest migdia a l'estadi Fernando Torres després de guanyar per la mínima el Fuenlabrada (0-1). Els de Pep Lluís Martí han donat per bo un golàs de Cristhian Stuani a l'inici de la primera part per mantenir-se en la lluita per l'ascens. Si bé és cert que els madrilenys han donat més d'un ensurt obligant a Asier Riesgo a lluir-se amb aturades de mèrit, l'expulsió còmica de Cristóbal al minut 71 ha estat una gran notícia pels gironins que ja es veien patint a la segona part. Pendent del que faci el Numància aquesta tarda contra l'Almeria, és probable que el Girona torni a atrapar el play-off.

Sense treva. El Girona sabia que havia de treure un resultat positiu de la seva primera visita a l'estadi Fernando Torres, revertint els números que té a domicili. Deixant fora de la convocatòria a l'últim fitxatge del mercat d'hivern Christian Rivera, que només ha fet un entrenament amb el grup, Martí ha apostat per mantenir intacta bona part de l'onze inicial amb Riesgo a la porteria; els quatre defenses Maffeo, Juanpe, Ignasi Miquel i Mojica; el doble pivot Gumbau-Granell; la línia de tres atacants amb Aday, Borja García i Brandon; i Stuani en punta. El davanter de Santanyí ha estrenat titularitat en detriment de Jairo, fent mèrits per quedar-se-la.

El partit ha començat tal com s'esperava, tenint en compte la rivalitat directa d'ambdós conjunts en la lluita per l'ascens. Intensitat alta i més reacció per part dels gironins, que han generat més perill a través de passades llargues cap a l'àrea d'un Fuenlabrada que ho intentava. Sobretot, després que Granell els concedís una falta perillosa a prop del vèrtex. Per sort, tot s'ha quedat en un ensurt. Abans d'arribar al minut 10, Borja García ha rebut una pilota treballada per Brandon a la banda esquerra i n'ha tingut una de clara amb un xut centrat que ha atrapat Biel Ribas. Els de Mere han replicat amb un cacau ajustat de Caye que Riesgo ha escapçat a córner amb una gran estirada.

En qualsevol moment podia decantar-se la balança cap a un equip. I el Girona ha tornat a dependre de Stuani per fer-ho al seu favor. Al 16, l'uruguaià ha desbordat en qualitat per marcar un golàs. Rebent una bona assistència d'Aday, el killer ha controlat l'esfèrica i l'ha picat per sota aprofitant que Biel Ribas estava avançat. Amb el 0-1 al marcador, calia fer el possible per mantenir-ho tot i que el Fuenlabrada no ho ha posat fàcil. Una rematada de Glauder ha sortit llepant el pal i després era Riesgo qui es vestia d'heroi per impedir el gol local. El porter basc ha tret una gran mà als últims minuts per frenar un xut de Caye que no ha dubtat quedant-se sol davant Riesgo.

A la segona part, el Fuenlabrada ha sortit amb la intenció que els de Martí fessin un pas enrere. En bona part ho ha aconseguit perquè als primers minuts el Girona no havia trepitjat l'àrea rival. Al 54, el tècnic s'ha vist obligat a fer el primer canvi per la lesió d'Ignasi Miquel, que ha rebut una dura entrada de Nteka. El central barceloní ha estat intel·ligent provocant la cinquena targeta groga abans de ser substituït per Alcalá. El joc s'ha anat encallant i el Fuenlabrada ho ha aprofitat fent saltar les alarmes amb una rematada de cap de Nteka. També fent debutar a Sekou, que va arribar al club madrileny dimarts passat.

A punt d'arribar al minut 70, ha canviat la dinàmica amb una escena gairebé còmica plena d'amonestacions. Primer l'àrbitre ha expulsat amb vermella directa a Cristóbal per una dura entrada a Granell que ha passat al seu davant. Quan el jugador ja era fora, ha intervingut el VAR i Díaz de Mera Escuderos ha rectificat la seva decisió fent-lo entrar altre cop i amonestant-lo amb una groga. Poca estona ha durat Cristóbal al terreny de joc, ja que ha volgut fer mofa a Granell i immediatament veia la segona groga. Ara sí, el Girona jugava contra 10. Stuani ha pogut sentenciar, però Ribas ha estat atent per impedir-ho. També Riesgo aturant una centrada de falta d'Alberto en l'afegit i una rematada de cap de Sekou.

FITXA TÈCNICA

Fuenlabrada: Biel Ribas, Glauder, David Prieto, Juanma, Hugo Fraile (Pathé Ciss, min. 82), Cristóbal, Nteka, Clavería, José Fran, Caye (Alberto, min. 78) i Sotillos (Sekou, min. 61).

Girona: Riesgo, Maffeo, Juanpe, Ignasi Miquel (Alcalá, min. 54), Mojica, Gumbau, Granell, Aday (Ramalho, min. 90), Borja García, Brandon (Jairo, min. 73) i Stuani.

Gol: 0-1, Stuani (min. 16)

Àrbitre: Díaz de Mera Escuderos (comitè castellanomanxec). Ha amonestat José Fran, Alberto (Fuenlabrada); Brandon, Ignasi Miquel, Mojica, Granell, Gumbau (Girona). Ha expulsat Cristóbal amb dues targetes grogues (min. 71).

Estadi: Fernando Torres. 5.047 espectadors.