Ja no hi ha excuses per atrapar el «play-off»: cal anar a totes

Ha arribat l'hora de demostrar tot el talent que té el Girona. El calendari va avançant, tots els rivals van per feina i no hi ha temps per tenir vergonyes. Després d'un inici d'any decebedor, on els de Pep Lluís Martí han allargat les males sensacions que deixava en general el 2019 sumant 4 punts dels últims 12 possibles, cal posar-se la granota de treball i deixar enrere un gener que ha passat factura. Ja no només han quedat pràcticament descartades les opcions d'ascens directe –a 10 punts–, sinó que fa dues jornades que els gironins van despenjar-se del play-off. Ara bé, tornar-hi no seria gens complicat sempre que s'aconsegueixi una victòria aquest migdia davant del Fuenlabrada (12.00 hores/Movistar LaLiga 1). Amb dos punts menys que els madrilenys (37), el Girona visita per primer cop a la història l'estadi Fernando Torres en un duel decisiu per reenganxar-se a les places de promoció d'ascens.

El mercat de fitxatges d'hivern s'ha aprofitat per fer algun canvi a la plantilla que ha de lluitar per retornar els de Montilivi a Primera. Si bé els moviments han estat mínims amb dues altes (Brandon Thomas i Christian Rivera) i dues baixes (Marc Gual i Sebas Coris), el Girona ja té les peces que més anhelava: un pivot defensiu i més pólvora en atac. Encara que per veure en acció Rivera caldrà esperar com a mínim el partit contra l'Osca, després que Martí considerés precipitat endur-se'l a Fuenlabarada havent fet un únic entrenament amb el grup. Qui sí que ha viatjat és Brandon, que des de la seva arribada ha estat una de les altrernatives pel tècnic balear. Amb tot l'equip dat i beneït, Martí està convençut que «hem d'exigir més a aquesta plantilla» i com a «màxim responsable, també m'he d'exigir i els he de treure el màxim potencial».

El Girona es planta al Fernando Torres amb l'obligació de guanyar davant l'equip de Baldomero Hermoso, Mere, que enguany no ha aconseguit mai cap victòria a casa. De fet, no suma els tres punts des que va rebre el líder Cadis (1-0) a principis de desembre i malgrat que només ha perdut un partit des de llavors –dimarts passat davant l'Sporting (1-0)– es tracta de la seva pitjor ratxa de la temporada amb sis empats seguits. Una dinàmica que els gironins han d'aprofitar per fer el desitjat pas endavant a la classificació i millorar d'una vegada per totes els tristos registres a domicili. La principal novetat en la convocatòria de Martí és Samu Sáiz, que deixa enrere la lesió al bíceps femoral de la cama dreta que va deixar-lo fora de combat durant més d'un mes. Per altra part, el lesionat Jonatan Soriano encara no està a punt i han caigut Diamanka, Calavera i Brian Oliván. En aquest sentit, les peces seran les mateixes. Asier Riesgo es mantindrà a la porteria i homes com Ignasi Miquel, Juanpe, Maffeo, Granell, Borja García i Jairo tenen el lloc assegurat. El pitxitxi Cristhian Stuani, per descomptat, també. L'uruguaià continua sent el protagonista en les victòries gironines i en l'anada va validar un doblet per imposar-se al Fuenlabrada (2-0). Conscient dels problemes amb l'encert, Martí va dir que «tot s'entrena i de determinació i intenions de fer gol en tenim». Sense Marc Gual, que va fer les maletes per anar al filial del Reial Madrid, jugadors com Àlex Gallar, Sáiz o Brandon tenen l'oportunitat de reivindicar-se i estrenar-se com a golejadors blanc-i-vermells.

D'altra banda, el Fuenlabrada té la intenció de recuperar-se de l'última derrota per seguir amb la regularitat que l'han consolidat com un dels aspirants a lluitar per l'ascens. A diferència de l'entrenador del Girona, Mere té disponible tota la plantilla excepte Iribas i Iban Salvador, que són baixa per acumulació de targetes grogues. Fins i tot, els dos últims fitxatges Sekou Gassama i José Rodríguez que estan llestos per debutar encara que és probable que no surtin d'inici. «Valoraré si entren a la convocatòria en funció dels problemes físics que arrosseguen alguns jugadors. L'equip està funcionant bé i m'agradaria que poguessin participar a partir de la setmana vinent, però ja veurem si per necessitat hem d'incorporar-ne algun d'entrada a la banqueta. És complicat que puguin sortir de titulars», va explicar l'entrenador del Fuenlabrada.