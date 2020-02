Martí: «Hem fet un partidàs; aquest triomf és un impuls»

Les abraçades i imatges de joia a la banqueta del Girona del final del partit reflectien el valor de la victòria. Són tres punts, sí, però el mateix Pep Lluís Martí va reconèixer que el Girona havia clavat «un cop de puny a sobre la taula» amb el triomf a Fuenlabrada. «Pel partidàs, per la intensitat i per mantenir l' average contra un rival directe», el triomf d'ahir suposa més que tres punts per als gironins. «Un impuls» per a un Girona que, després d'un bon sotrac de resultats sobretot lluny de Montilivi, torna a encarar amb optimisme el futur.



la victòria



«Totes les victòries són importants. Aquesta ens dona un impuls, per ser aquí i contra un rival com aquest. A més a més mantenim l' average amb vistes al que pugui passar en un futur. És un cop important a sobre la taula. Hem fet un gran esforç i hem estat molt concentrats».



el factor stuani



«El partit l'ha resolt tota la plantilla, no només ell. Tots som importants. Ell és la part principal del gol, que és el que ens dona els tres punts, però el treball és global. Hem sabut patir. N'hi ha per estar orgullosos d'haver sumat aquests tres punts. Aquest és el camí. Stuani és determinant no només pels 20 gols que ha marcat fins ara. També per tota la feina que fa durant el parti d'esquenes, de fixar els centrals... Ho demostra no només en els partits sinó també en els entrenaments. Demostra la màxima implicació possible en un club com aquest. És d'elogiar la seva professionalitat».



la polèmica arbitral



«Mai he fet gaires valoracions dels col·legiats. Al final el VAR ara determina les situacions. No sé ben bé què ha passat perquè no he vist la jugada repetida per saber què ha passat exactament. Era un partit complicat. Entenc, això sí, la seva situació. Sempre explico que, de vegades, quan faig d'àrbitre als entrenaments m'equivoco i per això ho entenc. De totes maneres, durant un campionat, els àrbitres se solen equivocar per parts iguals i donen i treuen el mateix. En 42 jornades, els equips sempre són on els correspon.



nervis a la banqueta



«Els jugadors ho demanen. Tots hem d'estar concentrats i en tensió. Jo faig feina i entreno així, amb aquesta activitat i intensitat. Els dies de partit també he de ser així, els jugadors ho agraeixen. És important que tothom estigui implicat».



el «play-off»



«Aquesta victòria ens dona tres punts. Els gaudirem avui i demà (per ahir i avui) i a partir de dimarts començarem a preparar el partit contra l'Osca. Estem encantats i contentíssims perquè aquest triomf s'ha de celebrar».



la intensitat



«Hem fet un partidàs. Els jugadors s'han amotllat molt bé a la situació que requeria el partit. Sabíem on veníem i quin rival ens trobaríem. Hem estat atents a cada moment i només hem concedit una ocasió clara a la primera part. A la segona mitjançant córners i serveis de banda ens han ficat una mica més al darrere. Ens ha mancat marcar el segon gol per poder estar una mica més tranquils. Del que estic més content avui (per ahir) és de com s'ha adaptat l'equip a les circumstàncies que requeria un partit com aquest davant un rival d'aquest tipus».



porteria a zero



«Em fa sentir orgullós que el rival no hagi generat pràcticament ocasions de gol. En aquest camp ens podien haver creat perill de qualsevol acció a pilota aturada. Hem estat molt bé i molt concentrats durant els més de 90 minuts que ha durat el matx. I deixar la porteria a zero també és molt important».



el gol



«No el vull descobrir ara. Bàsicament perquè ho fa ell mateix cada dia en totes les seves accions. Nosaltres tenim la sort de poder-lo veure cada dia i durant cada entrenament, no només els diumenges als partits. És un privilegi tenir-los».