Cárcel: "Segueixo pensant que la plantilla és molt competitiva, i ara encara més"

Quique Cárcel ha valorat avui els fitxatges i moviments en el mercat d'hivern. El director esportiu ha començat explicant que Christian Rivera "era un objectiu a l'estiu, però no ho era l'1 de gener perquè aleshores era inviable. Ell tenia dubtes de sortir. Objectius n'hem tingut molts, m'hauria agradat fer-ho el dia 1, però això no és gens fàcil". Cárcel ha afegit que "al mercat gairebé totes les operacions es fan al final, al principi només es fan si vas amb diners i pagues clàusules".

En el mercat d'hivern han arribat Brandon i Rivera, i han sortit Marc Gual i Coris. El director esportiu ha recordat que "a l'estiu ja vaig dir que teníem dos jugadors per posició i que això donaria competència. A la primera volta els resultats no són els que hauríem volgut, però segueixo pensant que la plantilla és competitiva. Amb les arribades d'aquest mercat d'hivern encara ho són més, però els resultats ho diran. Cal que agafem una bona dinàmica".

Sobre Stuani, i la possibilitat que jugui un hipotètic "play-off" (la promoció coincidirà amb la Copa Amèrica, on té tots els números d'anar citat amb l'Uruguai), ha tirat pilotes fora: "Estem al mes de febrer, hem entrat en la promoció aquesta setmana. L'objectiu ara és l'Osca. No penso en el maig ni en el juny. Ara mateix hem de lluitar per estar al "play-off" i serà molt complicat. Quan arribi el moment entre tots ho treballarem. La implicació seva amb nosaltres ha sigut total. S'ha quedat per pujar i estic segur que estarà amb nosaltres fins el final".

Cárcel ha dit que "l'ambient que hi ha és de molta pressió, molt negatiu". Per això ha indicat que "els objectius són clars i els seguim tenint, però ara no podem parlar d'ascens quan no estàs a dins, tot i que ara hi hem tornat a entrar als llocs de promoció. Si haguéssim perdut a Fuenlabrada, estaríem molt lluny. Només hi ha un camí: anar partit a partit". El director esportiu ha confirmat que Valery té fitxa de filial i que no firmaran ningú més