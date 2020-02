Christian Rivera arriba a Girona per assolir "l'ascens"

El Girona ha fet aquest matí la presentació de Christian Rivera, l'últim reforç del mercat d'hivern, tancat divendres passat. El migcentre, que arriba cedit pel Las Palmas, després d'haver fet la primera part de la temporada amb el Leganés, a Primera, ha explicat que "l'acollida del vestidor ha sigut estupenda. A Fuenlabrada l'equip el vaig veure perfecte, aquell és el camí a seguir". Rivera està "ansiós" pel debut, i si pot ser, ja voldria que fos dissabte contra l'Osca, l'equip on va militar el curs passat.

"Em prenc aquesta etapa com una experiència més, m'agradaria trobar aquí estabilitat i l'objectiu de l'ascens", ha destacat. Rivera ha admés que "m'han explicat que buscàven un jugador com jo" i ha afegit que "vinc a ajudar en tot el que pugui". Sobre la competència que trobarà a Girona ha dit que "aquesta és la millor plantilla de Segona".

Rivera també ha parlat de les opcions d'ascens: "La Segona és una categoria molt llarga. Els equips en ascens directe que no fa pas tant es veien molt lluny, ara ja no hi estan tant. S fem el que hem de fer ascendirem directe, i si no podem, ho farem via "play-off", ha considerat.

El president Delfí Geli, per la seva banda, ha dit que "el futbolista estarà aquí cedit fins a final de temporada i tant de bo que amb ell poguem assolir els objectius que ens il·lusionen". Quique Cárcel, el director esportiu, ha afegit que "estem contents d'haver dut aquest jugador, ja ho vam intentar a l'estiu. El coneixem bé, té les característiques que buscàvem, amb un gran físic. Té un to tècnic molt alt, també, i amb 22 anys ja ha tingut experiència a l'elit. Ens pot aportar molt, és diferent al que tenim, perquè pot jugar d'interior o sol per davant de la defensa".