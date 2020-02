CRISTHIAN STUANI Gols per a tots els gustos

Cristhian Stuani va néixer amb el gol impregnat a l'ADN. Tant és si l'ha de marcar amb la cama dreta, l'esquerra o el cap. Res, o ben poques coses, se li resisteixen a l'uruguaià, quan es tracta de veure porteria. El davanter, de 33 anys, ha trobat al Girona el lloc ideal on lluir la seva destresa futbolística. Fins i tot, millorar-la gràcies a la confiança que se li ha donat des del primer minut. Stuani ha sigut indiscutible per a tots els tècnics que han coincidit amb ell a Montilivi -Machín, Eusebio, Unzué, Moreno i Martí- i està comprovat que com més protagonisme té, més respon.

Tot i haver passat per equips com el Llevant, Racing, Espanyol o Middlesbrough, on ha anat jugant i marcant gols, és al Girona on Stuani ha recuperat l'olfacte golejador que tenia a l'Albacete. Stuani no s'entén sense el Girona; i el Girona no s'entén sense Stuani. L'estiu de 2017 va aprofitar l'ocasió que li brindava el director esportiu, Quique Cárcel, per fer-se l'amo i senyor de l'ofensiva gironina i des de llavors la compenetració amb els gironins ha estat màxima. Només en la seva primera temporada amb el conjunt blanc-i-vermell, que coincidia amb l'estrena a Primera Divisió (2017-18), l'uruguaià va quedar-se a un gol d'arribar al seu sostre, que se situa en 22 gols que va fer amb l'Albacete fa una dècada a Segona (09-10). El curs passat (18-19) en va marcar 19 a la Lliga sense poder evitar el descens, mentre que aquest ja en porta 20 a Segona. Participant en totes i cadascuna de les victòries del Girona a la Lliga (11), Stuani va acabar la primera volta sent el pitxitxi de la categoria de plata amb 16 dianes.

Ja a la jornada 19, l'uruguaià anava camí cap a superar el seu límit. A partir d'aleshores va topar amb la pitjor ratxa dels de Pep Lluís Martí aquesta temporada: quatre derrotes, una victòria contra l'Extremadura (3-1) i un empat amb l'Oviedo (1-1) que deixaven l'equip fora de les opcions d'ascens. Encaixar 9 gols amb dos porters diferents -5 gols Juan Carlos i 4 Riesgo- va ser un dels principals motius de la desil·lusió que va instal·lar-se a Montilivi. Calia fer un punt i a part. Així que carregant com de costum el pes de l'equip, Stuani va fer la seva feina davant del Fuenlabrada amb l'ajuda del basc (0-1). En total, 20 gols que ratifiquen la stuanidependència del conjunt gironí i l'apropen més a batre el seu rècord personal.

Poca cosa queda d'aquell davanter que treia el cap a Primera amb l'Espanyol, amb qui va marcar 7 (12-13), 6 (13-14) i 12 (14-15) gols, o a la Premier defensant els colors del Middlesbrough; l'últim equip abans d'aterrar a terres gironines. Amb el club anglès va signar els seus pitjors números amb només 4 gols a la temporada 2016-17 en 23 partits; i 7 a l'anterior, quan el Boro competia a la Championship, que equival a la Segona Divisió espanyola. La forma i el fons són molt diferents. Per començar, Stuani ha pogut tornar a celebrar aquest curs un hat-trick. No ho feia des que jugava a l'Albacete i, per si no n'hi hagués prou, ho ha fet ja dos cops. Les seves víctimes? El Rayo en el duel d'anada a Montilivi (3-1) i el Lugo (3-1).

A més a més, durant aquests anys a Girona també ha millorat les rematades de cap. La majoria, directes a porteria. La millor xifra va assolir-la la temporada del debut a Primera amb 10 gols de cap, la passada va marcar-ne 6 i aquesta n'ha fet ja 4. De la fiabilitat per llençar penals, Stuani també pot presumir-ne. Tot i que va fallar-ne un davant l'Alcorcón -feia 10 anys i mig que no li passava-, aquest curs ja ha marcat 5 dianes des dels onze metres sent fidel sempre a la seva cama dreta. Curiosament, les altres dues temporades que ha estat a Montilivi també n'ha transformat 5 i és molt probable que la xifra s'engreixi fins a final de temporada.

Golejador nat, el pitxitxi del Girona sempre està alerta per rebre una assistència dels seus companys en qualsevol moment. És per això, que en l'última dècada només ha fet 2 gols des de fora l'àrea. Un es remunta al curs 2009-10 amb l'Albacete i l'altre amb el Middlesbrough el 16-17. Si cal, engalta la pilota amb la cama esquerra encara que la seva preferència sempre és la dreta. Dels 20 d'aquesta temporada, 14 han estat amb la dreta i només 2 amb l'esquerra. Amb aquestes xifres, ningú pot quedar indiferent. L' uruguasho, com li diuen a Montilivi, s'ha guanyat la confiança i el respecte de l'afició, companys, cos tècnic, club i rivals amb els seus gols. La valenta decisió de continuar al Girona per retornar-lo a la màxima categoria i rebutjar sucoses ofertes milionàries ho demostra. Per tant, no hi ha millor feedback que remar tots en la mateixa direcció per assolir l'objectiu i alhora superar el seu rècord. Stuani hi és, els seus gols també.