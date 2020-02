El Girona ha informat aquesta tarda que el central Ignasi Miquel pateix un esquinç al turmell esquerre. Miquel va lesionar-se fruit d'una trompada amb Randy Nteka diumenge durant el partit contra el Fuenlabrada. En el moment de ser substituït per Pedro Alcalá va forçar la targeta groga, conscient que no podria jugar contra l'Osca i per així complir sanció. Caldrà veure quin és el termini de recuperació de Miquel, perquè el club tan sols indica que "l'evolució de la lesió marcarà la seva tornada als entrenaments amb el grup".

D'aquesta manera, Pep Lluís Martí haurà de decidir entre Alcalá i Ramalho quin és el central que acompanya Juanpe pel partit de dissabte contra l'Osca a Montilivi.