Quique Cárcel: «Crec molt en aquesta plantilla i en aquests jugadors»

Quique Cárcel veu el Girona «més competitiu i equilibrat» gràcies als retocs que ha fet en el mercat d'hivern, clausurat divendres passat. El director esportiu va passar revista ahir a la situació de l'equip un cop superada la finestra de fitxatges de gener i va insistir que «confio molt en aquesta plantilla i en aquests jugadors». Creu que amb les arribades de Brandon Thomas i Christian Rivera i les sortides de Marc Gual i Sebas Coris el bloc està més equilibrat i assegura que ara l'únic que es pot fer és anar «partit a partit, amb humilitat, a consolidar-nos en llocs de play-off». Cárcel, molt seriós durant els vint minuts que va durar la seva compareixença, manté que l'objectiu continua sent l'ascens «però hi ha molts equips que comparteixen aquesta il·lusió i no serà fàcil».

El migcentre desitjat

El director esportiu va començar parlant de l'última incorporació, Christian Rivera, un futbolista que ja havien seguit a l'estiu. «Era un objectiu aleshores, però no ho era l'1 de gener perquè en aquells moments era inviable. Ell tenia dubtes de sortir (jugava al Leganés cedit pel Las Palmas). D'objectius n'hem tingut molts, s'han treballat moltes coses, i com és obvi m'hauria agradat tenir aquí el reforç l'1 de gener, però això no és gens fàcil». Cárcel va al·legar que «al mercat gairebé totes les operacions es fan al final, al principi només es fan si vas amb diners i pagues clàusules».

Un equip competitiu

En el mercat d'hivern han arribat Brandon i Rivera i han sortit Marc Gual i Coris. El director esportiu va recordar que «a l'estiu ja vaig dir que teníem dos jugadors per posició i que això donaria competència a una plantilla molt equilibrada i competitiva. A la primera volta els resultats no han sigut els que hauríem volgut, però segueixo pensant que la plantilla és molt competitiva i equilibrada. Amb les sortides de Coris i Gual, més les arribades de Brandon i Rivera, i que Valery (recuperant-se d'una lesió) tindrà fitxa del filial, encara ho són més de competitius, i el bloc està més compensat, però els resultats ho diran. Cal que agafem una bona dinàmica i que acabem en una bona posició per posar les notes a final de temporada».

candidats a pujar

Cárcel es va mostrar molt seriós durant tota la roda de premsa i va assegurar que «l'ambient que hi ha és de molta pressió, molt negatiu, tothom parlant de fitxatges i sense respectar els jugadors que hi ha, que ha sigut molt dificil que vinguessin». Això sí, va reiterar que l'equip «no ha funcionat» a la primera volta, i per això va indicar que ara per ara, tot i que l'objectiu continua sent pujar a Primera, no se'n pot parlar gaire: «Els objectius són clars i els seguim tenint, però ara no podem parlar d'ascens quan no estàs a dins (dels llocs que porten a Primera). Amb la victòria a Fuenlabrada tornem a sentir que tenim opcions però hi ha molts equips lluitant pel play-off. Si haguéssim perdut diumenge, hi estaríem molt lluny. Només hi ha un camí: anar partit a partit, amb humilitat, treball i sacrifi. Segueixo pensant que l'objectiu és el que volem i tenim opcions de lluitar-lo».

Jugadors amb gana

A pesar de l'escàs rendiment aportat per futbolistes com Gallar, Calavera, Diamanka o Samu Sáiz, Cárcel només va tenir paraules de suport per a tota la plantilla. «Sé dels jugadors que tinc al vestidor, de la trajectòria que porten. Han passat moltes coses al club. Ara sentiu que pujar a Primera és una obligació, i abans, fa sis anys, quan vaig arribar, salvar la categoria a Segona era l'objectiu clar i primordial. Avui ser sisè és supernegatiu i crític. És maco perquè vol dir que anem creixent. Però el patró de la humilitat ha de tornar. Tenim una bona plantilla i els jugadors ja saben com de difícil està sent la Segona. Els altres equips també juguen i tenen les mateixes il·lusions que nosaltres». Cárcel també va dir que Valery, quan estigui recuperat, podrà jugar amb fitxa del filial i que no portaran ningú més (podrien dur algú a l'atur) per cobrir la fitxa que hi ha lliure.

Les sortides

A l'hora de parlar de sortides, va explicar que la de Coris estava acordada des de l'estiu, si el futbolista de Tossa no tenia minuts, i que la de Marc Gual responia «a situacions del mercat». «Sabíem que hi havia jugadors que no tenien els minuts que volien, però molts han volgut quedar-se i nosaltres ho respectem. Aquí no sobrà ningú, tohom pot ajudar, com més competitivitat hi hagi al vestidor, millor». Així, va explicar que amb Coris ja havien parlat a l'estiu. «Ell va tenir un problema a l'esquena que el va tenir un temps fent recuperació. Vam quedar que lluités per guanyar-se el lloc i que si no, al gener ja buscaríem solucions, com així ha sigut. Estic content que hagi anat a l'Oviedo». Després va analitzar el cas Gual. Per què va deixar marxar el segon màxim golejador de la plantilla (quatre gols en Lliga i dos a la Copa)? «Van aparèixer ofertes que li van agradar, i amb l'arribada de Brandon, i amb Stuani, Soriano, els mitges puntes, i els jugadors de banda que també poden tenir gol, era una baixa que podíem assumir». Gual estava a Girona cedit pel Sevilla, que ara l'ha enviat al filial del Madrid, a Segona B. Tot i això, a Montilivi encara tindrien opció de recuperar-lo fent efectiva una opció de compra que encara existeix en funció de diverses variables contractuals. «S'ha de veure com evoluciona a Madrid. Si ets un «9» i al davant tens un jugador com Stuani que ho està fent tant bé, és difícil que puguis tenir els minuts que vols».

l'actitud de l'equip

Els dos últims partits, contra l'Oviedo (1-1) i el Fuenlabrada (0-1), han ofert, segons Cárcel, un canvi d'actitud. «Fa dues jornades que veig un equip que té l'objectiu d'estar competint al màxim a Segona. He vist un bloc que ha lluitat de tu a tu amb rivals que ens ho han posat molt difícil. Realment he vist l'equip competint i aquesta és la clau. Jo crec molt en aquests jugadors i en aquesta plantilla. Estic convençut que venen coses molt positives de cara al futur». Cárcel va afegir que no està «enfadat» vist el rendiment que fins ara ha ofert la plantilla: «Els futbolistes han intentat fer el màxim però es veritat que per primer cop els jugadors han pres consciència de com de difícil és i de com s'ha de competir a la categoria».

Cap cedit del city

Aquesta temporada s'ha trencat una tradició que ja feia anys que durava: l'arribada a Montilivi de futbolistes cedits pel Manchester City, copropietari del Girona. Quique Cárcel hi va treure transcendència: «Si hagués pogut i s'hagués donat la situació, n'haguessin vingut». Segons ell, «tenim la gran sort de ser partner del City. Cada setmana fem reunions buscant les millors solucions per tenir el millor equip possible. Al final que vingui algú d'allà depèn de tres parts, el City i Girona i el jugador, i aquest cop cap jugador ha estat en aquest punt. Estic, però, molt orgullós de tenir al darrere el que tenim».

Sense revolució

Per últim, el director esportiu va negar que plantegés cap «revolució» a la plantilla. «Jo no n'he parlat mai d'això, ni he dit que no estigués content amb l'equip. Si s'haguessin produït més sortides hauria portat més gent. Teníem molt clar el tema del pivot i ho hem treballat, una feina molt complicada. Al final hem trobat allò que buscàvem, i també una peça a dalt que ens aporta alguna cosa diferent del que ja teníem, com és Brandon».