Stuani: «No em semblava just ni correcte anar-me'n a mitja temporada»

A diferència de l'estiu passat, quan la incertesa al voltant de la continuïtat de Cristhian Stuani va sobrevolar durant força dies Montilivi, en aquest darrer mercat d'hivern no hi ha hagut tant de neguit. L'elevada clàusula de rescissió (20 milions), la comoditat que ha trobat a Girona i la implicació amb el projecte han fet que la continuïtat de l'uruguaià pràcticament no perillés. És veritat que van aparèixer els noms del Barça i de l'Atlètic de Madrid, però tot va quedar en fum. Stuani és un home de paraula. La hi va donar al Girona a l'estiu i no l'ha trencat a l'hivern malgrat «l'interès real» de Boca Juniors i d'algun altre equip. «No em semblava just ni correcte abandonar l'equip a mitja temporada. Han apostat per mi molt fort, tinc contracte i no era fàcil per als equips que em volien. Ara el que vull és acabar la temporada assolint l'objectiu», deia Stuani en una entrevista a la ràdio uruguaiana Sport890, al mateix temps que qualificacava «d'elogi» que grans equips l'hagin tingut a l'agenda».

El Matador de Tala explica també en l'entrevista que si bé ara al gener tenia clar que no es plantejava sortir del Girona, a l'estiu va tenir molts més dubtes. Finalment, però, després de donar-hi moltes voltes i de parlar-ne amb la seva família, va decidir quedar-se al Girona. «Vaig haver d'asseure'm i mirar on em trobava més bé. Tenia la possibilitat de triar després de la Copa Amèrica i les vacances. Vaig acceptar el repte, el projecte de quedar-me i ser fidel a aquest equip que m'ha donat tant en l'objectiu de lluitar per pujar. Vam perdre la categoria de manera accidental o estranya. Aquí amb la meva família estem bé, còmodes i gaudim».

De moment, Stuani està fent els seus deures però l'equip és lluny de l'ascens directe i tot just diumenge va tornar a posicions de play-off. «A part del Cadis i l'Almeria hi ha un parell d'equips més que són a dalt. Ara bé, això és llarguíssim». Si no és directament, cap a Primera també s'hi pot anar pel camí més llarg, el del play-off. En aquest sentit, els partits de promoció coincidiran enguany amb la Copa Amèrica, a la qual Stuani té molts números de ser. Vet aquí, doncs, un problema que es pot plantejar al Girona. En aquest sentit, ni Stuani durant l'entrevista ni Quique Cárcel en la presentació de Christian Rivera van aclarir què passarà si el Girona es classifica per al play-off i Stuani és convocat per jugar la Copa Amèrica al juny.

Cárcel s'estima més «només pensar en l'Osca i no parlar del que pot passar al maig o juny». Al mateix temps, el director esportiu gironí destacava que si arriba el moment, «es treballarà entre tots». «Sabem la implicació que ha tingut amb nosaltres i el que ha fet. Ha tingut ofertes per anar-se'n i ha volgut quedar-se per ajudar-nos a pujar. Estic convençut que ens ajudarà fins a l'últim minut i intentarà, si realment pot, estar amb nosaltres fins al final.

Per la seva banda, Stuani no va parlar específicament de la possibilitat de perdre's un hipotètic play-off a la ràdio. «Sempre dic que la selecció és el més gran que m'ha passat a la carrera. El Mundial de Qatar queda lluny, però venen coses importants, com les eliminatòries i la Copa Amèrica, i hi seré els cops que faci falta», deia. «Penso continuar gaudint del futbol i estar al màxim per si em toca jugar amb la selecció donar el millor de mi i aprofitar aquest tram que ve ara, tant les eliminatòries com la Copa», afegia.