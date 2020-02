L'Osca serà el primer dels sis rivals directes que han de visitar Montilivi

Per intentar assolir l'objectiu, el Girona haurà de disputar, i guanyar, una bona colla de finals fins a final de temporada. Des del club, l'aposta és ara la d'anar partit a partit i a veure si s'arriba a l'èxit. Al mateix temps hi ha la sensació que la victòria de diumenge passat a Fuenlabrada ha suposat el punt d'inflexió que necessitava l'equip. En aquest sentit, als tres punts del Fernando Torres se'ls ha de donar continuïtat amb una ratxa positiva i el següent pas és dissabte contra l'Osca a Montilivi. El conjunt aragonès, quart a la classificació amb 5 punts d'avantatge respecte al Girona, és el primer dels sis rivals directes que han de visitar l'estadi d'aquí al final del curs. El Girona s'ha mostrat molt fiable com a local de moment però ara arriba l'hora de la veritat i és el moment de demostrar fins on vol arribar l'equip. Superar l'Osca confirmaria que l'equip ha fet el clic i que torna a creure-s'ho. Per contra, una ensopegada faria dir adeu, pràcticament definitivament, a l'ascens directe i probablement trauria els gironins altre cop dels llocs de play-off.

Ja sigui directament o bé mitjançant la promoció, si el Girona vol pujar haurà de jugar partits de màxima tensió. Tant a casa com a fora. Ara bé, en el llistat de rivals que han de passar per Montilivi n'hi ha sis que actualment es mouen entre els primers classificats: Osca, Ponferradina, Numància, Saragossa, Almeria i Cadis. El primer serà l'Osca dissabte (16.00) en un partit que pot definir les opcions d'entrar a la lluita per l'ascens directe o bé conformar-se amb intentar l'ascens a través del play-off. D'aquí a quinze dies, a la 29a jornada (dissabte 22 de febrer), serà el Ponferradina qui visitarà l'estadi. Ni de bon tros, els del Bierzo tenen l'ascens com a objectiu, tanmateix els bons resultats després del retorn a la categoria els situen en una òptima posició (9è), a només 3 punts del play-off que marca el Girona.

Després de rebre l'Osca i el Ponferradina, els següents rivals dels de Martí a Montilivi seran l'Albacete i el Racing, dos equips que actualment ocupen llocs de descens. Serà després, en el darrer tram de Lliga, quan el calendari s'empinarà fort. Així, les darreres quatre jornades a l'estadi seran contra Numància (35a jornada), Saragossa (37a), Almeria (39a) i Cadis (41a). És a dir, el setè classificat i els tres primers posaran a prova el Girona en el moment més determinant del curs. Caldrà veure aleshores si el Girona ha anat fent els deures a domicili on fins ara els seus registres són insuficients (11 punts). Millorar el balanç de visitant i continuar fent de Montilivi un fortí és, sens dubte, la recepta cap a l'èxit.