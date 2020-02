Exhaurides les entrades pel partit del Girona contra l'Osca

El Girona FC ha anunciat a les xarxes socials que s'han exhaurit les entrades per veure el partit que demà enfrontarà l'equip contra l'Osca. La crida del club a l'afició a omplir l'estadi ha tingut efecte i Montilivi lluirà un ple demà a partir de les 16 hores contra un rival directe com és l'equip aragonès.





L'entrenador havia demanat l'assistència massiva durant la roda de premsa d'aquest matí i esperava poder tenir la millor entrada de la temporada.L'Osca serà el primer dels sis rivals directes que han de visitar Montilivi. A més a més dels aragonesos (4ts) dissabte, el Girona ha de rebre a l'estadi els tres primers classificats: Saragossa, Almeria i Cadis; el Ponferradina (9è) i el Numància (7è) d'aquí a final de temporada · El feu blanc-i-vermell pot tenir la clau de l'èxit.El Girona s'ha mostrat molt fiable com a local de moment però ara arriba l'hora de la veritat i és el moment de demostrar fins on vol arribar l'equip. Superar l'Osca confirmaria que l'equip ha fet el clic i que torna a creure-s'ho. Per contra, una ensopegada faria dir adéu, pràcticament definitivament, a l'ascens directe i probablement trauria els gironins altre cop dels llocs de play-off.El partit de dissabte pot definir les opcions d'entrar a la lluita per l'ascens directe o bé conformar-se a intentar l'ascens a través del play-off. D'aquí a quinze dies, a la 29a jornada (dissabte 22 de febrer), serà el Ponferradina qui visitarà l'estadi. Ni de bon tros, els del Bierzo tenen l'ascens com a objectiu, tanmateix els bons resultats després del retorn a la categoria els situen en una òptima posició (9è), a només 3 punts del play-off que marca el Girona.