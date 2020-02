Una «injecció de moral» per mirar de nou cap amunt

Borja García va ser el futbolista escollit pel Girona per parlar durant el dia d'ahir. Ho va fer en una breu entrevista que el club va penjar a les xarxes socials. Una pràctica habitual i estesa durant les últimes temporades, sobretot si els resultats acompanyen. L'últim, per descomptat. Guanyar a Fuenlabrada ha dut una certa tranquil·litat a l'entorn i ha servit al vestidor per confirmar que la línia de treball i també de joc és bona. Amb l'equip instal·lat en places de play-off però lluny de l'ascens directe encara, dibuixar ara una bona dinàmica esdevindrà clau per confirmar-se com un ferm candidat a pujar. Demà ve l'Osca, el primer dels rivals directes que passaran per Montilivi. Preveu un «partit bonic» el 10 del Girona, qui demanava el suport del públic i alhora remarcava que l'equip sembla haver trobat la direcció correcta.

«El punt d'inflexió el vam situar el dia de l'Oviedo. Tot i no guanyar vam fer un partit seriós. Vam ser intensos, anant cap endavant i mostrant ambició. Vam ser valents. Ens vam quedar amb una sensació agredolça, però els tres punts de Fuenlabrada es van convertir en una injecció de moral que ens anirà molt bé contra l'Osca», declarava, tot assenyalant la primera part del Fernando Torres com «el reflex del que hem de fer». Es justificava: «Vam ser solidaris, pressionant. Hauria de ser així cada partit. Per fi vam deixar la porteria a zero i, si ho fem, el més probable és que l'equip guanyi». Va parlar molt bé de l'Osca: «Tot i perdre, ve d'una dinàmica molt bona. És el conjunt amb més possessió de la Lliga i el que practica el millor futbol. Ve de Primera, té un pressupost alt i segurament estarà amunt. Serà un partit bonic». Espera, a més, que l'afició estigui amb l'equip. «Jugar a casa és vital. A la nostra gent li volem transmetre que anem a guanyar. Fins ara no ens ha anat del tot bé, però els demanem que estiguin amb nosaltres».