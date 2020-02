«Espero la millor entrada de l'any»

A ningú se li escapa, tampoc a Pep Lluís Martí, que aquesta tarda en joc hi haurà força més que tres punts. La victòria a Fuenlabrada (0-1) no només van suposar tres punts sinó també un impuls anímic bestial contra un rival directe. Païdes i ben administrades les bones sensacions que va deixar el partit al Fernando Torres, el Girona té aquesta tarda l'oportunitat de perllongar el positivisme amb què va tornar de Fuenlabrada si és capaç de superar l'Osca. Una victòria contra els aragonesos suposaria encadenar-ne dues de seguides, contra dos aspirants al mateix objectiu i, a més a més, continuar apropant-se als llocs de més amunt de la classificació. Per tot plegat el partit ha adquirit una dosi extra d'importància. Martí n'és conscient i, malgrat no voler mirar més enllà d'avui sí que va demanar ahir que l'afició doni un cop de mà a l'equip.



Un punt d'inflexió



«Als entrenaments sempre veig els jugadors ben disposats a fer la feina que els mano. El punt d'inflexió és demà (per avui), on ens juguem molt i on hem de transmetre la nostra idea de joc i tenir l'agressivitat i actitud que la categoria requereix».



L'estat dels lesionats



«Jonatan Soriano encara està en procés de recuperació i no arribarà al partit. L'Ignasi ja veurem quan el podrem incorporar. Dependrà de com evolucioni el seu turmell. Els dies marcaran la seva reaparició».



Partit decisiu



«Tot són partits decisius. L'important d'aquest és pel tema del goal-average i perquè si guanyem, el rival no suma i nosaltres sí. Si guanyem serem capaços de retallar punts. És molt més important, sí, però és clar que tots els partits són transcendentals d'aquí fins al final de temporada».



Allargar la ratxa



«Necessitem guanyar l'Osca perquè això ens permetrà després encadenar una tercera o una quarta victòria. El que he volgut fer aquesta setmana és aprofitar la dinàmica i les bones sensacions del grup i, convèncer-los que amb aquesta intensitat i agressivitat, es pot deixar la porteria a zero i així és més fàcil guanyar partits».



Canvi d'intensitat



«L'hem tinguda, aquesta intensitat i agressivitat. El que no teníem és la finalització de l'agressivitat ofensiva. O no ens havia servit. Encara poder fer més passos. Sempre es pot millorar en futbol i en la vida».



El debut de rivera



«La nostra idea és continuar amb el que estem oferint. Té la possibilitat de jugar i pensem que ens pot aportar moltes coses. Estem contents amb ell però ha de tenir un període d'adaptació al grup i a la nostra idea i agafar ritme. Tant de bo puguem donar-li minuts però ara mateix tenim jugadors que ho estan fent molt bé».

Partits a montilivi



«No em plantejo res més que el partit amb l'Osca. Sí que és un partit important i diferent i perquè la nostra afició estigui amb nosaltres des del primer moment. Que vinguin i estiguin més que mai al costat dels nostres jugadors. Si podem tenir la millor entrada de l'any, que sigui demà (per avui). Així els enganxarem. Aquesta comunió ens pot fer guanyar molts partits.



Osca



«És un dels equips que més gols fa a través de joc dinàmic i el segon que té més possessió de la Lliga. Ho basa tot amb la pilota. Haurem de tenir el cap tranquil perquè hi haurà moments de possessions llargues seves però haurem d'esperar el moment oportú per ser agressius, robar i atacar els espais que deixin. Totes les maneres de jugar m'agraden Tot serveix. El Cadis i el Fuenlabrada tenen menys la possessió i eren els dos primers. El que val és guanyar».



Incògnita stuani



«Des del primer dia que vaig arribar a l'octubre, ha dit molt clar que això és el seu projecte i la seva il·lusió. Que vol tornar el Girona on es mereix. Més implicació no ens ha pogut mostrar. No només a nosaltres sinó també públicament».