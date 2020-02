La nova versió d'un Martí més «enèrgic»

D'ençà de la seva arribada a Montilivi a finals d'octubre, Pep Lluís Martí ha exhibit una imatge d'home tranquil amb un discurs d'allò més planer. Gens amant del protagonisme mediàtic, el tècnic balear s'ha caracteritzat per mirar de passar sempre desapercebut a les conferències de premsa i no dir mai res que no toqui. A la banqueta, durant els partits, tampoc ha mostrat excentricitats ni se l'ha vist fer gaires escafaralls. Tanmateix, això ha canviat. No pas el seu missatge de portes enfora als mitjans de comunicació sinó la seva actitud durant els partits. A Fuenlabrada diumenge passat Martí va sorprendre exterioritzant els seus nervis amb constants indicacions, gestos i també retrets a l'àrbitre del partit que li van costar una targeta groga. Al final del partit, el mallorquí va revelar que els jugadors li havien demanat que durant els partits es mostrés tal com és als entrenaments i així ho havia fet. No serà cap espectacle vintage però la versió més heavy de Martí es veurà per primera vegada aquesta tarda a Montilivi contra l'Osca.

Els entrenaments del Girona fa temps que són a porta tancada. Ja des dels darrers temps de Machín i també amb Eusebio Sacristán, Juan Carlos Unzué i ara Martí la premsa no té accés a la feina diària del primer equip. Tot i això, Martí és un hiperactiu durant els entrenaments. Un tècnic que si ha de clavar quatre crits ben clavats a algun jugador -el que sigui- perquè el cregui o corri més durant un entrenament ho fa sense cap mania. I si els crits se senten fins a Amposta, li és ben igual.

«Soc així. Ells em veuen així cada dia i, per tant, els diumenges també haig d'estar igual. És l'única manera de demostrar el que faig cada dia», deia ahir, confirmant que avui a Montilivi Martí es traurà per primer cop els filtres a l'àrea tècnica. «Sempre he estat una persona molt tranquil·la a la banqueta per mirar de no mostrar gaire nerviosisme, per dir-ho d'alguna manera. Tot i això, la meva personalitat és una altra i jo he de treure el que penso i sento en cada moment», assegurava. El balear va confessar que no li ha costat fer aquest canvi. «Soc de l'altra manera jo. Quan entreno o dono instruccions soc una persona molt enèrgica i activa. No puc estar aturat. Fins i tot m'agradaria entrar al camp si pogués i m'he de controlar. Si puc ajudar els jugadors d'aquesta manera que soc, tan enègica, és el millor que puc fer», asseverava ahir. Tot sigui per guanyar partits.