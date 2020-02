Per somiar i aspirar a l'ascens cal guanyar partits com els d'avui

El «procés de millora continuada» que ahir vaticinava Pep Lluís Martí quedarà en un no-res si el Girona torna a fer estralls. Ja li passa això a l'equip, que revifa i s'ensorra de cop i volta. Li costa un món tenir continuïtat, sobretot si la ratxa és positiva. Semblava que amb l'arribada del tècnic balear s'encertava el què i el com, però una nova dinàmica de mals resultats obria de nou la capsa dels trons. Però alguna cosa ha canviat. O això sembla. Al vestidor hi ha el convenciment que el punt d'inflexió és un fet. Martí l'espera aquesta tarda. El partit promet. Sobretot pel que pot suposar una victòria. Una injecció de moral brutal i un avís per a la resta d'aspirants. Motivat pel 0-1 de Fuenlabrada i per la lectura del partit que el Girona va fer en tot moment, l'equip espera donar un altre cop de puny al damunt de la taula contra l'Osca, candidat a tot i ara mateix cinc punts per sobre. Eixugar el marge serà una bona notícia, sobretot tenint en compte el calendari que arriba i quins són els ambiciosos objectius a Montilivi.

Encomanats a l'olfacte de Cristhian Stuani, pitxitxi sense discussió, els blanc-i-vermells tenen entre cella i cella mantenir intacta l'agressivitat, solidesa i intensitat de l'últim diumenge, ingredients clau per tornar a mantenir la porteria a zero, cosa que no passava des de feia un món. «Si no ens marquen, tenim moltíssimes possibilitats d'acabar guanyant el partit», avisava aquesta setmana Borja García, un dels futbolistes més destacats del planter. El 10 serà titular. Pocs canvis es preveuen a l'onze. Martí només variarà per obligació perquè li va agradar el que va veure l'altre dia. Ignasi Miquel no només està sancionat, sinó que també va caure lesionat, per la qual cosa no jugarà. Just ara, que havia encadenat uns quants partits com a titular. Està per veure si el tècnic, com a recanvi, aposta per la planta d'Alcalá o la rapidesa de Ramalho. Tampoc hi serà Johan Mojica, que va veure la cinquena targeta groga. El relleu, un Brian Oliván que ha gaudit de ben poc protagonisme aquesta temporada, però que sempre que ha jugat mai ha baixat de l'aprovat.



Rivera haurà d'esperar

Com que l'equip va funcionar al Fernando Torres, pocs experiments hi haurà, com a mínim d'entrada, per rebre l'Osca. Per tant, veure de sortida Christian Rivera al mig del camp sembla utòpic. L'últim fitxatge del mercat d'hivern, el pivot defensiu que tothom reclamava des de l'estiu, és ja una realitat però encara no s'ha estrenat. Va viatjar a Fuenlabrada per fer pinya tot i no entrar a la convocatòria definitiva, i ara caldrà veure si avui disposa dels seus primers minuts. Amb Àlex Granell i Gerard Gumbau consolidats a l'onze i reforçats per la seva actuació més recent, un i altre saltaran d'inici al terreny de joc. Cal veure qui els acompanya a banda de Borja García. I també saber quin és el dibuix pel qual aposta Martí: per si escull un 4-4-2 amb el 10 ubicat d'inici a una banda, o un 4-2-3-1 amb dos extrems i un únic davanter centre. Stuani jugarà amb qualsevol dels dos esquemes. Si hi ha dos puntes, el seu acompanyant serà Brandon Thomas, a qui ningú li podrà retreure que no hi posa ganes ni entrega. Ara bé, encara no ha vist porteria, tot i que té temps per davant per fer-ho. Per avui hi ha fins a tres futbolistes del Girona amenaçats de suspensió. Stuani, Alcalá i Gumbau estan a només una targeta de no poder jugar a la següent jornada. Però per això ja hi haurà temps per capficar-s'hi. L'objectiu no és pas cap altre que el de guanyar l'Osca, ara mateix quart classificat i a cinc punts de distància. Una victòria mantindria l'equip en places de play-off i reforçaria la seva candidatura a fer-la grossa.