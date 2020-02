Aquella estranya sensació de cantar victòria en el temps afegit

Guanyar un partit amb èpica en el temps afegit era una sensació ben estranya per a l'afició del Girona fins que ahir Samu Sáiz va corregir-ho amb el seu gol al minut 94. Aquella explosió d'èxtasi que se sent quan el teu equip canta victòria sobre la botzina, quan potser ja ni t'ho esperes, no la vivien els seguidors gironins des de l'11 de novembre de 2014. Aquell dia, fa més de cinc anys, qui es va vestir d'heroi en el temps de descompte va ser Fran Sandaza. El seu gol al minut 92 donava el triomf al Girona, en la visita a Leganés (1-2), després d'haver remuntat l'1-0 del local Mantovani. El mateix Sandaza havia marcat l'empat.

L'1-2 va ser tota una demostració de lluita de l'exdavanter del Girona. Quan semblava que el partit s'acabaria en empat, Sandaza va aprofitar un rebuig de Queco Piña per entrar pràcticament ell i pilota dins la porteria. Hi van haver fins a tres rematades i tres rebots abans, en una acció molt embolicada, però la fe de l'ara davanter de l'Alcorcón va acabar marcant la diferència, mentre la defensa local demanava falta al porter.

Des d'aleshores, mai cap més gol en l'afegit havia servit per guanyar un partit. La vegada que s'hi havia estat més a prop va ser al Benito Villamarín, el novembre de 2017, en el curs de l'estrena a Primera. Portu va fer l'1-2 al minut 93 però, incomprensiblement, uns segons després que els locals servissin des del mig del camp, Tello restablia la igualada (2-2) en el 94.

L'any de l'ascens (2016/17), el Girona va arrencar un empat contra el Sevilla Atlètic gràcies a dos gols seguits d'Alcaraz (l'últim en l'afegit, 3-3). I aquella temporada Alcalá, autor d'un doblet al camp del Numància (0-2), va sentenciar també en el descompte. La temporada passada no es va celebrar cap gol en el temps afegit, però sí que Doumbia, a dos minuts del final, al Wanda, va marcar el 3-3 en el partit de tornada de vuitens de final de la Copa que va classificar el Girona (1-1 a l'anada).

Aquesta temporada, en la segona ronda de Copa, Ignasi Miquel va forçar la pròrroga al camp del Cartagena (2-2) al minut 94 i el Girona va acabar classificant-se en la pròrroga (2-4).