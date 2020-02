Pep Lluís Martí eufòric enfilant a córrer cap al córner per celebrar amb els jugadors el gol de Samu Sáiz que donava la victòria al Girona a l'últim minut (1-0) és una de les imatges que millor resumeix el partit d'ahir contra l'Osca. Montilivi va embogir. Deixant clara la «unió» que hi ha entre l'equip i l'afició. Per al tècnic són tres punts més, però també va reconèixer la «importància d'aquesta victòria per a la moral». En veure'ls les cares amb un somriure d'orella a orella, de ben segur que encadenar el segon triomf seguit serà «un punt d'inflexió» per aconseguir la regularitat.

victòria a l'últim minut



«Estic molt orgullós. No només pel fet de guanyar, sinó per com s'ha aconseguit: amb un gol a l'últim minut. Ha sigut un dels partits més complets des que vaig arribar a la banqueta del Girona. Per l'agressivitat, l'entrega i la lluita, els jugadors mereixien un premi com aquest. És un punt d'inflexió, que hi ha de ser cada diumenge».



moral



«Guanyar els tres punts és una injecció de moral. Els jugadors mereixien entrar al vestidor amb aquest somriure perquè s'esforcen i s'impliquen cada dia. No tenim cap més remei que enllaçar més victòries perquè, deixant de banda els rivals, depenem de nosaltres mateixos per acabar la temporada allà on volem. S'ha reconegut el suport que ens dona l'afició. Ha estat amb nosaltres i s'ha vist la unió que té amb l'equip».



canvi de xip



«Els jugadors han donat importància a totes les jugades amb agressivitat en tot moment i són més precisos en els duels individuals. L'Osca és un dels millors equips de la categoria i pràcticament no ens ha generat perill. Nosaltres sí, però no hem tingut prou encert en la finalització de les jugades».



gol de samu sáiz



«He viscut el gol com tot Montilivi. Amb una satisfació i alegria enormes, sobretot pels jugadors. Mereixien aquest triomf més que ningú, després d'haver-se emportat tants cops. Samu és un jugador diferent amb moltes capacitats que pot desequilibrar en qualsevol moment. M'és igual si guanya ell, Stuani, Asier o qualsevol i a ells també. El que volem és guanyar i per això ens necessitem tots».



mateix onze



«Tenim una plantilla molt àmplia amb jugadors preparats per a qualsevol situació. Escollim l'onze en funció del que creiem més oportú. Pedro (Alcalá) i Brian (Oliván), per exemple, han fet un partidàs després d'estar cert temps sense jugar. Això és perquè entrenen molt bé i és precisament el que vull. Treballar dia a dia i a partir de dilluns preparar el partit a Riazor, desgranant les coses que han sortit bé i corregint les que no. Sempre hi ha capacitat de millora».



debut de christian rivera



«S'ha adaptat molt bé al partit. No és fàcil entrar quan només queden 5 minuts perquè l'àrbitre xiuli el final i rendir. Tant en Christian (Rivera) com en Gallar han sabut interpretar-lo a la perfecció».