Samu Sáiz també puja al tren que va a Primera

Quan Samu Sáiz va aterrar a l'estiu al Girona, tothom va coincidir a dir que havia de ser un «jugador diferencial». Tot i això, ja fos perquè li va costar agafar la forma o perquè una lesió el va tenir un mes i mig fora de combat, el madrileny havia exhibit la seva qualitat a comptagotes. Fins ahir. Contra l'Osca, Samu Sáiz va començar a justificar la inversió feta pel club(uns 2,5 milions) amb el seu primer gol de blanc-i-vermell, que va servir per donar tres punts importantíssims en la cursa per pujar a Primera. Un gol que serà recordat de ben segur pel moment en què va ser (minut 94), perquè Montilivi presentava la millor entrada de tota la temporada i perquè permet al Girona acostar-se a cinc punts dels llocs d'ascens directe.

Samu Sáiz va triar el millor dia per estrenar-se com a golejador. Al final del partit va reconèixer que li havia sabut greu que el rival fos el seu exequip, però alhora reconeixia les ganes que tenia de marcar. «Un altre dia no l'hauria celebrat perquè era l'Osca, que m'ha donat molt. Ara bé, era l'últim minut, eren tres punts molt importants i també era el meu primer gol amb el Girona. Tenia moltes ganes de marcar», deia l'exjugador del Getafe. La transcendència del gol i del que suposava la victòria va dur l'èxtasi a un Montilivi que amb 8.790 espectadors va batre la millor entrada del curs, que era fins ahir contra el Màlaga ?(8.765). Tal com havia demanat Martí, la «comunió» entre l'equip i l'afició va ser total en un partit on de futbol n'hi va haver ben poc. «En el camp defensiu hem estat molt bé. Hem pressionat molt amunt i no els hem deixat jugar», deia Samu Sáiz, que reconeixia que l'equip ha fet «un pas endavant». «Estàvem conscienciats. Aquestes últimes jornades hem fet un pas endavant. Ens creen menys ocasions. Al final més amb el cor que amb el cap hem pogut guanyar».

El que importava era guanyar i el Girona ho va aconseguir per fer un pas de gegant amb vistes al futur. Punt d'inflexió? Sí, el segon consecutiu després del triomf a Fuenlabrada de diumenge passat (0-1). Una victòria contra un altre rival directe que fa que l'average particular s'iguali -a l'Alcoraz, els aragonesos van guanyar per 1-0. L'Osca, però, de moment té el millor general (+6 a +3). Amb els tres punts d'ahir, el Girona ha dormit provisionalment cinquè a l'espera del que faci avui l'Elx al camp del Lugo. Amb 41 punts, els de Martí se situen a només dos punts de l'Osca (43) i, el més important, s'acosten a cinc de l'Almeria. Els andalusos, que en tenen 46, van perdre divendres a casa contra el Racing de Santander (0-1) i veuen com el Girona els en retalla tres i s'afegeix a la lluita per la segona posició, on també hi ha el Saragossa. El Cadis, per la seva banda, va guanyar a Las Palmas (1-2) i continua molt lluny, a 11 punts dels gironins.