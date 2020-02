La porta es tanca amb clau

Va ser la setmana passada quan Borja García, un dels pesos pesants del vestidor del Girona, va assegurar que quan l'equip és capaç de deixar la seva porteria a zero les opcions de victòria no és que es multipliquin, sinó que estan pràcticament garantides. És el que se li suposa a una plantilla, la de Montilivi, amb el seu actual potencial. Sobretot ofensiu. A cada partit disposa d'oportunitats. Més o menys, però sempre en té. I compta, a més, amb Cristhian Stuani, el pitxitxi de la categoria i el seu referent en atac. Fins fa quatre dies, però, el que li fallava era multiplicar la seva solidesa al darrere. Sí, hi havia jornades en què el rival de torn xutava ben poc, però tot i això el gol en contra sempre acabava arribant. Per sort s'ha eixugat aquest dèficit. I quan això ha passat, els resultats són els que són. El Girona ha tancat la porta. Amb clau. Amb pany i forrellat. Fent-ho, l'equip ha revifat, tot disparant les seves opcions a lluitar per l'ascens. Ara és cinquè, té la segona plaça a només cinc punts i divendres se li presenta l'oportunitat d'enllaçar tres victòries consecutives a la Lliga per primer cop aquesta temporada. No s'han necessitat grans golejades per desfer-se de Fuenlabrada i Osca, els dos últims rivals. N'hi ha hagut prou amb veure porta un parell de cops. Després, el treball defensiu i la inspiració d'un entonat Asier Riesgo han fet la resta.

Són ja 204 minuts sense encaixar. Sorprenent, almenys aquest curs. És la millor marca perquè, fins ara, els gironins no s'havien passat encara dos partits consecutius sense rebre cap gol en contra. Ho han fet en el moment oportú, cosa que ha significat un punt d'inflexió. Des que Tejera va marcar a Montilivi, fent el definitiu 1-1 del partit amb l'Oviedo, que cap altre jugador ha sigut capaç de batre Riesgo. El de Deba es va quedar a zero al camp del Fuenlabrada (0-1), on va amargar el dia a Caye Quintana. Tres quarts del mateix va fer dissabte passat en el partit amb l'Osca a l'estadi (1-0). El repte és mantenir aquesta dinàmica divendres al camp del Deportivo, l'equip que presenta més bona forma del campionat i que enllaça set victòries consecutives.

Aquest curs, el Girona ha encaixat 31 gols, el pitjor registre dels vuit primers classificats de la Segona Divisió. Tot i això, està millorant aquest aspecte i a l'última jornada va signar la seva vuitena porteria a zero de la temporada. No l'han aconseguit batre Màlaga (1-0), Las Palmas (1-0), Racing (0-3), Alcorcón (0-0), Tenerife (1-0), Fuenlabrada (2-0 i 0-1) i Osca (1-0). Tenia raó Borja García, perquè quan això ha passat s'han produït moltes més victòries (set) que no pas empats (un). L'actual Girona, quan falten encara jornades per al final de la Lliga, suma una porteria a zero menys de les que va acumular l'última temporada (nou). Les xifres es disparen durant l'etapa de Pablo Machín a la banqueta. El rècord, el curs 14/15, també a Segona i amb 21. Van ser 19 l'any següent i 15 a l'exercici 16/17, el de l'històric ascens a Primera.