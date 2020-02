La vareta màgica de Vázquez

Amb una mica més de sort, el proper rival del Girona divendres (21.00), el Deportivo de la Corunya, podria estar jugant aquesta temporada a Primera Divisió amb Pep Lluís Martí com a entrenador. Uns pocs centímetres ho van evitar quan Pablo Marí va rematar llepant el pal, en l'última jugada del partit de tornada de la final del play-off del curs passat al camp del Mallorca, en què els balears van capgirar el 2-0 de Riazor i es van imposar 3-0 a Son Moix per celebrar l'ascens. Un desenllaç fatídic per al conjunt gallec, que es veia obligat a continuar un any més a Segona A, però amb una dràstica reducció dels ingressos i del límit salarial respecte al curs anterior. Tot i això, el Dépor va armar a l'estiu un equip interessant amb bons jugadors i un tècnic coneixedor i amb bons resultats a la categoria com Anquela. La poca paciència i l'enrenou institucional al Consell d'Administració van provocar l'adeu del tècnic andalús i l'arribada de Luis César. No va ser ni de bon tros la solució, perquè amb el tècnic gallec l'equip es va enfonsar encara més a la cua de la classificació. Abans de Nadal, el Dépor era cuer destacat amb només 15 punts i a set de la salvació.

La situació era realment peluda. Amb Luis César s'havien sumat només sis punts de 29 possibles i el club caminava amb pas ferm cap a Segona B. Tot i això, l'arribada del tercer entrenador del curs, Fernando Vázquez, ha girat completament la truita. Com si tingués una vareta màgica, el veterà tècnic gallec va tocar la tecla, o les tecles, i d'ençà de la seva arribada ha canviat la cara a un Deportivo deprimit i al llindar de caure a una categoria on no jugava des del 1981. Tant és així que Vázquez compta els seus partits per victòries i diumenge a Alcorcón va sumar la sisena consecutiva (el Dépor n'acumula set, de triomfs seguits, però un va ser en el comiat de Luis César) després d'haver superat prèviament Numància (0-1), Racing (2-1), Cadis (1-0), Albacete (0-1) i Las Palmas (2-1).

Un total de 18 punts de 18 possibles que no només han tret el Deportivo del fanalet vermell sinó que l'han situat a només set punts de diferència respecte a les posicions de play-off d'ascens. A Riazor ningú s'atreveix encara a somiar, però si l'equip manté aquest ritme serà inevitable mirar més amunt que no pas avall. Fernando Vázquez ha reactivat esportivament un equip que estava mort. Ara bé, l'arribada del tècnic va ser possible gràcies a un relleu a la presidència del Consell d'Administració i a l'entrada del nou president, Fernando Vidal, el seu avalador. Vidal ha dut Vázquez i també ha acabat amb l'etapa de Carmelo Del Pozo al capdavant de la direcció esportiva. Vidal també ha gestionat un crèdit participatiu de 5 milions d'euros amb Abanca, que ha de ser capitalitzat abans de finals de març.

Aquest moviment ha permès al club gallec ampliar el límit salarial i reforçar-se de valent durant el mercat d'hivern. Així, el mes passat a Riazor van aterrar-hi Sabin Merino (Leganés), Emre Çolak (Al Wehda), Beauvue (Celta), Agbo (Braga), Hugo Vallejo (Màlaga), Jovanovic (Osca) i Keko Gontán (Màlaga). L'ex del Girona va debutar diumenge passat amb l'assistència del gol de Koné que va suposar la victòria. Aquest partit al Santo Domingo no el va jugar Sabin Merino, lesionat. El davanter basc ha marcat quatre gols en els quatre partits que ha jugat fins ara amb el Deportivo i s'ha convertit en el nou ídol de l'afició. Merino va tornar ahir als entrenaments després que una sobrecàrrega li impedís ser a Alcorcón i podrà jugar contra el Girona.