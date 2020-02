Pep Lluis Martí: "El Deportivo deixa molt pocs espais i haurem de tenir paciència"

El partit de demà al vespre a Riazor serà "especial" per a un Pep Lluís Martí que, la temporada passada, va entrenar durant dos mesos i mig el Deportivo de la Corunya i es va quedar a un sol gol de l'ascens a Primera: "No pujar va ser un fracàs personal, sobretot per no poder correspondre l'estima i el bé que se'm va tractar allà, en pocs tems vaig fer-hi molts amics".

Sobre el partit, amb Girona i Deportivo passant per un bon moment de resultats, Pep Lluis Martí ha parlat de "tenir paciència" i d'evitar un "excés de confiança". "Les claus del partit poden passar per l'encert i per manejar les sensacions, perquè un excés de confiança pot ser perillós, ens trobarem amb una línia de cinc i quatre jugadors més per davant que ens deixarà molt pocs espais obligant-nos a tenir paciència per trobar les nostres oportunitats", ha analitzat el tècnic balear del Girona.

"L'afició del Deportivo és espectacular, sempre ho ha estat, i després de set victòries l'ambient serà molt bo a Riazor però, això és futbol, i la nostra feina és la mateixa de cada partit: saber llegir les situacions per trobar les solucions més adequades".

Sobre els canvis que ha experimentat el Deportivo des que Fernando Vázquez seu a la banqueta, Pep Lluís Martí no s'ha volgut mullar gaire: "Des de la distància és complicat fer-ne un anàlisi, però veient els partits ha reforçat el centre de la defensa jugant amb dos centrals i amb els carrils aconseguint que els facin pocs gols".

La convocatòria per jugar demà a La Corunya és la mateixa de la setmana passada, victòria a Montilivi contra l'Osca, amb les novetats del retorn de Mojica pel sancionat Gerard Gumbau i l'entrada de Jozabed en el lloc de Diamanka. Ignasi Miquel i Jonathan Soriano continuen de baixa per lesió.