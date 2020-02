Stuani rescata el Girona a Riazor

El Girona no ha pogut lligar la tercera victòria consecutiva però el regust de l'empat d'aquest vespre a Riazor és, sens dubte, de triomf. Sense fer un partit dolent, els gironins han vist com el Deportivo s'avançava 2-0 al marcador gràcies a dos gols de Mollejo (m.16) i Bergantiños (m.59). L'avantatge semblava insalvable fins que ha aparegut el de sempre: Cristhian Stuani. L'uruguaià ha ficat el Girona al partit en una acció d'oportunisme (m.77) i , després que el VAR rectifiqués l'àrbitre ha empatat el partit de penal (m.84). Un empat de molt de mèrit contra un Deportivo en estat de gràcia que encadenava set victòries. Caldrà veure si els resultats de la jornada fan encara més bo el punt d'aquesta nit a terres gallegues. Sigui com sigui, però l'actitud de l'equip de no abaixar els braços i perseguir la victòria fins al final convida tothom a seguir creient.

Gens amant de tocar l'equip quan les coses van bé, Martí ha fet només un parell de canvis respecte l'onze que va superar l'Osca diumenge passat (1-0). A banda del retorn de Mojica per Oliván al lateral esquerre, l'entrada directament a l'onze de Rivera, pel sancionat Gumbau, va ser la novetat més destacada. De seguida, el Dépor ha ensenyat les seves intencions cedint descaradament la pilota al Girona. Tot i això, han estat els gallecs els que han generat primer perill i de seguida han trobat premi. Una pilota perduda per Rivera ha acabat amb l'acció a la banda dreta on Bóveda ha superat Mojica amb facilitat i ha centrat perquè Mollejo, sense oposició, de cap fes pujar l'1-0 al marcador.

El Dépor treia petroli de la seva primera aproximació davant un Girona que hi anava amb bona intensitat però que, a les primeres de canvi, es veia per sota al marcador. Una falta de Granell, que ha rebotit en la barrera, ha estat a punt de suposar l'empat. Els gironins s'han mantingut serens, tot i el gol, i han sovintejat l'àrea de Dani Giménez. Un parell de bones internades de Maffeo i Brandon no han trobat rematador i, Stuani ha fet un retall de sobra quan ho tenia tot a favor per rematar.

La represa ha començat amb el mateix guió amb què ho havia fet la primera part. El Girona tocant i tocant buscant la manera d'arribar amb perill a la porteria de Dani Giménez i el Dépor, reclòs a darrere, esperant alguna acció per matar al contracop. Sense idees en atac, Maffeo ho ha provat amb un xut que ha aturat bé el porter local. El lateral barceloní, tanmateix, ha estat el protagonista negatiu de l'acció del 2-0 en, en l'intent de refusar una pilota, fer una gran assistència a Bergantiños perquè engaltés una voleia imparable.

El Girona ha vist com tenia el partit perdut sense que el Dépor hagués gaire cosa. Martí ja havia fet un canvi ofensiu amb l'entrada de Samu Sáiz per Rivera abans del segon gol. De totes maneres, ni el madrileny ni Borja García ni ningú tenia el dia. El Girona havia sortit del partit i quan feia la sensació que llançaven la tovallola, ha aparegut Stuani. L'uruguaià ha resolt una acció embolicada a dins l'àrea del Dépor per donar esperances als gironins. El 2-1 ha donat ales als gironins que s'han bolcat en atac i han vist com el VAR corregia l'àrbitre en una falta que havia xiulat fora l'àrea per assenyar-la a dins (m.84). Stuani ha transformat la pena màxima per situar el definitiu 2-2 al marcador. Ja no hi ha hagut temps per a res més.



Deportivo: Dani Giménez, Bóveda, Mollejo (m.46, Salva Ruiz), Mujaid, Somma (m.9, Bergantiños), Montero, Peru Nolaskoain, Gaku Shibasaki, Sabin Merino, Aketxe (m.85, Vicente Gómez) i Emre Çolak.

Girona: Riesgo, Maffeo, Mojica, Alcalá, Juanpe, Rivera (m.56, Samu Sáiz), Granell (m.78, Jozabed), Aday, Stuani, Borja García i Brandon (m.87, Jairo).

Gols: 1-0, m.16, Mollejo; 2-0, m.59, Bergantiños; 2-1, m.77, Stuani; 2-3, m.84, Stuani (penal).

Àrbitre: Figueroa Vázquez (Comitè Andalús). Ha amonestat Aketxe, Mollejo, Montero, Çolak (Deportivo) i Stuani, Maffeo (Girona). Ha expulsat Vicente Gómez del Deportivo amb el partit acabat.

Incidències: 24.534 espectadors a Riazor.