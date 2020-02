«El Deportivo ens deixarà molt pocs espais, ens tocarà tenir paciència»

Pep Lluís Martí és conscient que una victòria avui a Riazor seria fer cop sobre la taula per part d'un Girona que, de cop, hauria passat en tres setmanes de navegar per un mar de dubtes a tornar a acaparar de nou moltes mirades com a clar candidat a l'ascens. «Seria important acabar demà (per avui) amb tres punts i més a prop del que volem aconseguir a final de temporada», va dir ahir Martí en una roda de premsa on va deixar clar que s'espera que Fernando Vázquez, que el va fer debutar a Primera amb el Mallorca, plantegi un partit amb molt pocs espais per generar perill: «Ens tocarà tenir paciència i saber llegir bé les situacions de partit».



Un partit especial



«És clar que serà un partit especial per a mi després de com m'hi vaig sentir tractat la temporada passada tot i no acabar aconseguint l'ascens. No pujar va ser un fracàs personal, sobretot per no poder correspondre l'estima i el bé que se'm va tractar allà, en pocs temps vaig fer-hi molts amics».



Les claus del partit



«Les claus del partit poden passar per l'encert i per manejar les sensacions, perquè un excés de confiança pot ser perillós, ens trobarem amb una línia de cinc i quatre jugadors més per davant que ens deixarà molt pocs espais i en obligarà a tenir paciència per trobar les nostres oportunitats. Hem de saber llegir el partit per saber trobar el nostre moment per generar oportunitats. En els últims partits ho hem sabut fer molt bé i ara toca fer-ho a Riazor».



La ratxa del deportivo



«Així és el futbol. Jugant pràcticament amb els mateixos jugadors que a principi de temporada, que eren i són jugadors de molta qualitat, està aconseguint ser molt sòlid i no rebre gols. Però ens hem de centrar en nosaltres i en aquest partit en concret. No podem pensar que si guanyem serà la tercera victòria consecutiva. És com sempre dic: partit a partit».



Riazor



«L'afició del Deportivo és espectacular, sempre ho ha estat, i després de set victòries l'ambient serà molt bo amb molta gent a Riazor; però, això és futbol i a nosaltres ens toca anar-hi a fer la nostra feina i trobar les nostres oportunitats per mirar de guanyar-hi»



Fernando Vázquez



«Des de la distància és complicat fer-ne una anàlisi, però veient els partits ha reforçat el centre de la defensa jugant amb dos centrals i amb els carrils ha aconseguit que els facin pocs gols».



Jugar en divendres



«Seria important acabar amb tres punts i més a prop del que volem aconseguir a final de temporada. Dissabte i diumenge és una jornada amb molts enfrontaments directes i guanyar demà seria una situació ideal per retallar».



Jonatahan Soriano



«Encara té molèsties i no el forçarem. Esperem que aviat li passin perquè pugui tornar a competir».