Riazor: porta d'accés per mirar cap enlaire

Sumar tres puns més, encadenar per primer cop aquesta temporada tres victòries consecutives i encetar el cap de setmana somrient i esperant veure què passa en partits com l'Osca-Almeria o l'Elx-Saragossa de demà. Jugar en divendres s'allunya del futbol de tota la vida que agrada a la majoria d'aficionats, però, i més tractant-se d'un partit com a visitant, el d'aquesta nit a Riazor és dels que pot obrir moltes portes a un equip, i a un club, que fa només tres setmanes navegava en un mar de dubtes. La victòria a Fuenlabrada i el triomf contra l'Osca, amb Asier Riesgo deixant la porteria a zero els dos dies, fan que ni la visita a l'enrauxat Deportivo sembli un rival massa alt per a un equip que, per sort de la parròquia gironina, continua comptant amb Cristhian Stuani. «Tenia l'esperança que el fitxés el Barça, però no ha passat...», feia broma el veterà Fernando Vázquez que, amb el seu optimisme encomanadís, ha aconseguit que el Deportivo passés de semblar que tenia un peu a Segona B a ser la sensació de la Lliga amb set victòries consecutives. «Tenim confiança i volem la vuitena», va ahir Vázquez que encarava el partit amb la bona notícia que podrà comptar amb un dels seus golejadors, Sabin Merino.

Riazor ha passat del patiment a l'eufòria i, com ja va passar fa dues setmanes amb la victòria contra el Las Palmas, l'ambient a l'estadi gallec està assegurat. Per plantar-hi cara, les bones sensacions del Girona i la calma de Pep Lluís Martí. «Això és futbol, jugant gairebé amb els mateixos jugadors que a principi de temporada el Deportivo és ara un equip molt sòlid al qual costa molt fer-li gols», deia ahir el tècnic balear que, respecte a l'equip que va derrotar l'Osca, perd Gerard Gumbau per sanció, fet que, segurament, permetrà debutar com a titular el darrer reforç, Cristhian Rivera.

En els últims minuts del duel contra els aragonesos, el nou migcampista gironí ja va deixar entreveure el que es pot esperar del seu futbol recuperant pilotes i imposant el seu físic en les lluites per dalt. Sense Gumbau, Rivera i Granell formaren un doble pivot que va quedar confirmat quan Martí va deixar Diamanka fora de la convocatòria per anar a Galícia. Amb Jonathan Soriano i Ignasi Miquel encara fora de combat per lesió, l'entrada de Jozabed per Diamanka i de Mojica per Gumbau són les dues novetats en la llista facilitada ahir per l'entrenador.

Precisament, el carril esquerre, on Pep Lluís Martí pot optar per donar entrada al colombià o mantenir Brian Olivan, és el principal dubte de l'onze després de sentir ahir el tècnic mallorquí parlant de «tenir paciència per trobar el nostre moment». Una paciència que es pot interpretar que, de nou, es reservarà a l'autor de l'últim gol, Samu Sáiz, per a la segona meitat quan els rivals estiguin més madurs.