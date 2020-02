La derrota de l'Almeria manté el Girona a 4 punts de l'ascens

El punt aconseguit ahir pel Girona a Riazor contra el Deportivo de la Corunya ha servit per retallar distàncies amb l'Almeria i mantenir-se, de moment, a 4 punts de l'ascens directe. El conjunt andalús ha perdut aquesta tarda al camp de l'Osca (3-2) en un partit molt intens i ha vist com els aragonesos els atrapaven a 46 punts. D'aquesta manera, el Girona és a 4 punts de distància tant de l'un com de l'altre, a l'espera del que faci el Saragossa aquest vespre en la visita a l'Elx. Si els de Víctor Fernández, que en tenen 44, guanyen, se situaran amb 47 punts i la distància amb l'ascens directe tornarà a ser de 5 punts, la mateixa amb què el Girona va començar la jornada.