Martí: «L'empat és un bon impuls anímic tot i que veníem a buscar la victòria»

Pep Lluís Martí és un home ambiciós de mena i no se'n va anar satisfet del tot de Riazor malgrat que el Girona va ser capaç d'igualar un 2-0 al Deportivo. El tècnic balear, això sí, va reconèixer que el punt era merescut i que estava molt orgullós del partit dels seus jugadors.



El resultat final



Mai dic si un resultat és just o no perquè en futbol la justícia no existeix. El Deportivo ha xutat dos cops a porteria i després ha tingut un gol anulat per fora de joc. Nosaltres hem tingut el control de la possessió pràcticament tot el partit. Cadascú té les seves armes i totes són vàlides. La justícia no existeix per a mi, però considero que hem fet mèrits per puntuar.



El 2-0



Encaixar dos gols en dues rematades forma part del futbol. A mi no m'agrada. De fet, no m'agrada ni que em rematin. Tot i això si ho fan només dos cops i de la manera com ha estat avui cada partit, ho signo, perquè normalment aquestes accions no acaben en gol».



Estat d'ànim



L'empat final anímicament ens impulsa tot i que veníem a guanyar els tres punts. Ens n'anem amb menys del que volíem. Això sí, cal estar orgullosos del que han fet els jugadors, que han igualat un 2-0 en contra en un estadi amb un ambient espectacular i contra un rival que amb prou feines deixava espais al darrere. El punt és merescut».



L'arbitratge



Des de la banqueta no sé si és penal o no. El VAR decideix una cosa o altra i no ho puc valorar. S'ha vist un partit de molta intensitat entre dos equips que han anat al cent per cent tots dos durant els noranta minuts».



Retorn a riazor



És un plaer per a mi tornar aquí. He tingut el reconeixement de tothom. Va ser un plaer guadir del Deportivo la temporada passada. Vaig rebre un gran tracte i estic molt agraït. Desitjo el millor al Deportivo, però ara mateix estic centrat a defensar els colors del Girona i en aconseguir l'objectiu. Ara ja pensem a preparar el partit contra el Ponferradina».



El partit



Ens hem trobat un Deportivo molt arreplegat i molt ben col·locat que no deixava espais i era molt complicat. Nosaltres ens hem precicpitat perquè no hem tingut prou paciència. Ho hem intentat massa pel mig. Després, ja amb el 2-0 ho hem buscat més per fora, mirant de trobar superioritat numèrica per les bandes i ha arribat l'empat. Considero que és merescut pels mèrits d'uns i altres.



El canvi de rivera



Sabíem que preníem riscos. El partit ho requeria i estava per jugadors de caire més ofensiu, amb última passada com Samu, Jozabed o Borja. Malgrat el 2-0, després del canvi de Rivera quedava mitja hora per jugar-se i així els ho hem transmès als jugadors des de la banqueta. L'eqiup ha lluitat fins al final i al final ha obtingut el premi de l'empat».