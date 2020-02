Stuani, rècord de gols i cinquena groga

Cristhian Stuani va tornar a ser el protagonista ahir en l'empat del Girona a Riazor. Ho va ser per partida doble, a més a més, amb una notícia bona i una altra de dolenta. L'alegria va venir perquè amb els seus dos gols contra el Deportivo va donar un punt valuosíssim a l'equip quan tot semblava perdut. Amb aquestes dues dianes ja n'ha fet 22 aquesta temporada i iguala el seu màxim registre golejador a Europa, aconseguit la temporada 2009/10 amb l'Albacete. La nota negativa és que el futbolista més determinant de la plantilla serà baixa dissabte que ve contra el Ponferradina. Figueroa Vázquez li va ensenyar la cinquena groga de la temporada i haurà de descansar dissabte que ve.

Stuani feia dos mesos que trempejava la situació, estant advertit des del partit contra el Lugo a Montilivi (3-1) el 8 de desembre passat, un duel on va aconseguir un hat-trick. Ahir a Riazor va ser un doblet, però després de molts partits en situació de risc, va acabar veient la cinquena groga del curs per una falta a Aketxe. Als vestidors, Martí va obrir la possibilitat a fer un recurs perquè li treguin la groga en tenir dubtes de si era una acció punible perquè entén que no toca al rival. Les altres targetes grogues les havia vist a Osca, Santander i Oviedo.

Sense Stuani i segurament sense Jonatan Soriano, que segueix lesionat, Pep Lluís Martí haurà de fer equilibris en la part ofensiva per rebre el Ponferradina. El Girona (42), que enllaça quatre partits sense perdre (empats amb l'Oviedo i el Dépor, i triomfs davant del Fuenlabrada i l'Osca), queda ara a quatre punts de l'ascens directe que marca l'Almeria (46) a l'espera de jugar aquesta tarda a Osca. Aquesta jornada hi ha un altre duel directe a la zona alta: l'Elx-Saragossa d'aquesta nit a les 9, entre el sisè classificat i el tercer. El que de moment té garantit l'equip gironí és seguir a la zona de promoció d'ascens i, qui sap, si agafar una mica més de coixí respecte als perseguidors.



fre a l'efecte vázquez



El Deportivo duia set victòries seguides, sis amb Fernando Vázquez i una aconseguida en el darrer partit amb Luís César a la banqueta. Els gallecs havien passat de tenir un peu a Segona B a ser candidats a la promoció d'ascens però el Girona ahir va frenar la seva trajectòria arrencant un punt de Riazor. Des que va caure 2-0 a Ponferrada el 14 desembre el Dépor ho havia guanyat tot: Tenerife, Numància, Ràcing, Cadis, Albacete, Las Palmas i Alcorcón. A la vuitena es va acabar la ratxa amb un empat a dos, un resultat que manté els gallecs vuit punts per sota del Girona.