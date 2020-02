Vázquez: «Han empatat de falta i d'un penal ximple, que m'és igual si ho és o no»

L'entrenador del Deportivo de la Corunya va acabar el partit disgustat amb el resultat i també disconforme amb l'actuació de l'àrbitre Figueroa Vázquez. «El resultat és amarg perquè pensàvem guanyar. Ens han empatat de falta i d'un penal ximple, que m'és igual que ho sigui o no. Si serveix per aprendre, millor», deia. Vázquez va destacar el bon partit del Dépor. «No recordo que el Girona ens hagi generat gaires ocasions de gol o rematades de cap. La nostra feina estava ben pensada i executada. Hem patit i competit en un partit súper exigent».

L'exentrenador del Compostel·la i el Mallorca, entre d'altres, va qüestionar algunes de les decisions arbitrals. «Tenia sensacions estranyes. A Sabin Merino no li han xiulat una falta a la primera part, a Çolak també... No dic que no empatéssim per això, però la sensació era de no estar tranquils. Les faltes eren quasi totes en contra nostra. Hem empatat i no hem batut el rècord tan anhelat», reflexionava. D'altra banda, Vázquez va voler destacar el bon partit dels seus en general elogiant particularment el central Mujaid Sadik. «Ha estat espectacular. Com tot l'equip en general. Estic molt orgullós de dirigir aquest grup de jugadors», deia.