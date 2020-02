«S'ha fet un pas endavant però encara n'hem de fer més per lluitar per l'ascens»

Divendres a la Corunya, el Girona va ser capaç d'igualar un 2-0 al darrer quart d'hora i va acabar esgarrapant un punt d'allò més valuós de Riazor gràcies a dos gols de Cristhian Stuani. Un resultat meritori i merescut per al conjunt de Pep Lluís Martí, que no va perdre mai la cara al partit ni va abaixar els braços en cap moment. I en aquesta categoria ja se sap que si es té actitud, intensitat i, a més a més, qualitat, els resultats acaben arribant. Durant bona part de la temporada, al Girona li ha mancat bàsicament el punt d'agressivitat necessari per jugar de tu a tu contra equips, segurament inferiors quant a qualitat, però que mossegaven en totes les accions. D'ençà de l'arribada de Martí i, sobretot, arran de les darreres quatre jornades, sembla que l'equip ha fet un pas endavant. L'empat contra l'Oviedo va obrir la porta a dues bones victòries contra Fuenlabrada (0-1) i Osca (1-0) a les quals es va afegir el bon empat de divendres a terres gallegues (2-2). El Girona ha despertat, sí, i s'ha acostat a un objectiu, l'ascens directe, que fa quatre dies era a 11 punts. Tanmateix, l'exigència és màxima i encara s'és lluny de l'objectiu. En aquest sentit, tot i reconèixer que l'equip i els jugadors «han fet un pas endavant» i valorar positivament l'empat a Riazor, queda molta feina per fer, segons assegurava ahir el director esportiu Quique Cárcel. «Encara hem de fer més passos per lluitar per l'ascens. Si no oferim un punt més serà molt complicat lluitar pels llocs d'ascens directe», deia.



la millora de l'equip



«Fa un parell de setmanes que sentim que l'equip aconsegueix punts en els últims minuts, cosa que no havia passat durant tota la temporada. Aquestes sensacions competitives fan que pensi que l'equip ha fet un pas endavant. A la Corunya contra un Deportivo súper eficaç que va marcar cada cop que va arribar, nosaltres no trobàvem la claredat per marcar, vam tenir un punt de sort per empatar, que és molt important».

la competitivitat



«Des del dia de l'Oviedo vaig notar sensacions diferents tot i que s'escapessin dos punts. Es veu un equip que competeix. Hi ha jugadors que han fet un pas endavant. Ara tots els duels al camp estan igualats pel que fa a sacrifici, mentalitat o aspecte físic. Al final tenim un equip que potser té arguments de qualitat que poden fer decantar un partit, com és el cas de Stuani. Això fa que si sabem competir així, tindrem opcions d'arribar a l'objectiu que desitgem i lluitar-lo».



les opcions



«Penso el mateix que fa un mes. L'objectiu és arribar a les últimes 5 jornades amb opcions de play-off. Si tenim una dinàmica positiva i guanyem els propers partits, el discurs segur que canvia. Cal estar preparat i competir bé. Divendres al minut 80 semblava que tornaríem al discurs d'abans i al final es va treure un punt i es va demostrar que l'equip té un punt més de convenciment a l'hora d'anar a buscar els partits i remuntar. Encara hem de fer més passos endavant per lluitar per l'ascens. Si no oferim un punt més serà molt complicat aspirar als llocs d'ascens directe».



duels directes a l'estadi



«El calendari és capritxós. És important que l'equip tregui el màxim de punts les properes jornades. A casa, amb la nostra gent, hem aconseguit bons resultats. Contra l'Osca es va veure aquell punt de connexió important entre l'equip i l'afició. Jugar-nos grans coses a casa és bo. Seran partits que poden marcar molt les opcions de lluitar per tot».



el canvi



«Venim d'un factor psicològic important que és el descens i el 80% de la plantilla ve de categoria superior. S'ha saber competir a Segona i els jugadors ho han fet molt bé molts anys. El fet de tocar la Primera els fa humans. Han demostrat tenir nivell de Primera, però a Segona o iguales el nivell dels altres o no es guanyen partits. Han estat ells mateixos els que han volgut fer un pas endavant. També el cos tècnic hi ha ajudat. Al final es tracta de remar plegats perquè és l'objectiu de tots. Sabem de la dificultat que comporta. Això sí, l'equip fa la sensació que pot lluitar tot i ser conscients que queda molt de camí per recórrer a la Lliga encara».



el moment de maffeo



«Ha fet un pas endavant evident. Durant la temporada ha tingut alts i baixos i ha combinat bons partits amb d'altres en els quals no ha estat al màxim nivell. Encadena una dinàmica positiva i transmet valors bàsics a l'equip. Està aportant molt. És un dels futbolistes que mereixen una significació especial».