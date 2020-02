La victòria del Saragossa fa que l'ascens directe es torni a situar a cinc punts

La feina ben feta no té destorb. El punt aconseguit pel Girona divendres a la Corunya va ser d'allò més positiu i no només ha servit per carregar de moral l'equip sinó també per retallar punts a alguns dels rivals directes que ahir van fallar. Va caure l'Almeria a Osca (3-2) i aquesta derrota, combinada amb el triomf del Saragossa a Elx (1-2), fa que els de la capital aragonesa escalin fins a la segona posició de la taula i pispin el lloc d'ascens directe als andalusos. Tot plegat, dibuixa el mateix escenari d'abans de començar la jornada per al Girona. És a dir, l'equip és a cinc punts de l'ascens directe. Això sí, s'ha retallat un punt a l'Almeria i se n'ha guanyat un de marge sobre l'Elx. Ara bé, amb el triomf al Martínez Valero, el Saragossa es confirma com el rival en més bon estat de forma del moment. A més a més, els aragonesos disputaran dimecres el partit ajornat per la pluja al camp del Mirandés i, en cas de victòria, l'ascens directe ja s'allunyaria fins als 8 punts per al Girona.

El dia es presentava d'allò més emocionant amb els duels entre l'Osca i l'Almeria a la tarda i l'Elx i el Saragossa al vespre. O el que és el mateix, quart contra segon i sisè contra tercer. L'empat del Girona feia que l'afició blanc-i-vermella desitgés una derrota de l'Almeria i que el Saragossa no guanyés a Elx per tal de mantenir-se a quatre punts de l'ascens. La primera premissa es va complir després d'un partit molt discret dels andalusos a l'Alcoraz en què l'Osca es va imposar amb més claredat de la que diu el 3-2 final. La segona no, gràcies a dos gols del Saragossa de Javi Puado i Luis Suárez a la primera part i a la mala punteria dels davanters de l'Elx, que no van trobar el camí de l'empat davant un conjunt aragonès molt seriós.