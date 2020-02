Hi haurà al·legacions per la groga a Stuani

Cristhian Stuani va veure la cinquena groga de la temporada divendres passat al camp del Deportivo de la Corunya, la qual cosa hauria de fer que no pogués jugar dissabte a Montilivi contra el Ponferradina. Tanmateix, el Girona intentarà evitar-ho per tal que pugui ser-hi. En aquest sentit, el club presentarà al·legacions al Comitè de Competició per mirar que li sigui retirada. Si les al·legacions són estimades i la targeta, retirada, Stuani podria jugar contra el Ponferradina. Si no, encara hi hauria la possiblitat de presentar recurs al Comitè d'Apel·lació.

En cas que les al·legacions no prosperin i Stuani no pugui jugar dissabte, Pep Lluís Martí estarà molt pendent de l'estat físic de Jonatan Soriano, que no juga des de la derrota al camp del Tenerife d'ara fa un mes per culpa de problemes físics.