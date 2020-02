Consolidats dins del «play-off»

«L'objectiu és arribar a les últimes cinc jornades amb possibilitats de fer el play-off. Això és clau. I, si tenim una dinàmica positiva i guanyem dos o tres partits, segur que canviarà el discurs». Són paraules de Quique Cárcel dissabte passat, l'endemà de l'empat del Girona a la Corunya. Un punt amb clar regust de victòria després d'igualar un 2-0 en contra al darrer quart d'hora. Ara bé, el màxim responsable esportiu també reconeixia que si no s'hagués aconseguit empatar el discurs i les reflexions haurien tornat a ser les apocalíptiques «de fa un mes». Tot plegat fa, doncs, que malgrat que el Cadis continuï a una distància més que considerable i que el Saragossa vagi com un coet, la prioritat del Girona sigui la d'anar partit a partit i mirar de consolidar-se al play-off. I a fe que de moment s'està aconseguint. De fet, la revifalla experimentada per l'equip les últimes jornades ha permès al conjunt de Pep Lluís Martí tenir el màxim avantatge de la temporada respecte al setè classificat. Així, el coixí de punts sobre el Numància (7è) és ara de 4 punts, la distància més grossa de què han gaudit els gironins. Això vol dir, doncs, que de mica en mica el Girona va escalant llocs i obrint forat. Hi ha qui somia amb l'ascens directe, sí però abans d'arribar-hi cal consolidar l'equip als llocs de play-off.

Fins ara, el Girona ha estat en posicions de play-off d'ascens un total de 10 jornades de les 28 que s'han disputat de Lliga. Això sí, no ha estat fins aquestes últimes setmanes que l'equip s'ha convertit en un candidat fiable a jugar-ho. La victòria a Fuenlabrada (0-1) va tornar el Girona a la promoció i, des de llavors, gràcies al triomf al darrer segon davant l'Osca (1-0) i a l'empat contra el Deportivo (2-2) s'ha consolidat a les posicions de privilegi. De fet, els quatre punts d'avantatge són la millor renda fins ara superant els tres que es tenien a la jornada 19 després de superar el Lugo (3-1). Aleshores, els de Martí van encadenar una jornada més que ara entre els sis primers classificats gràcies als triomfs contra Fuenlabrada (2-0), empat amb el Saragossa i victòria davant el Lugo (3-1). La derrota al camp del Numància (2-0) els en va fer caure. Abans de tornar-hi després del triomf al Fernando Torres, els gironins van trepitjar play-off altre cop gràcies a la victòria contra l'Extremadura a Montilivi (3-1), però va ser cosa d'un dia perquè amb la derrota a Tenerife (1-0) en van tornar a sortir.

Martí, que fa 15 partits que és l'entrenador del Girona, ha tingut l'equip en zona de play-off un tota de 8 jornades. Menys sort va tenir el primer entrenador del curs, Juan Carlos Unzué, que tan sols va aconseguir colar-l'hi un parell de vegades. Va ser a la quarta jornada gràcies al triomf contra el Rayo (1-0) i a la desensa després de golejar el Racing de Santander al Sardinero (0-3).

L'avantatge de 4 punts respecte al setè classificat farà que, passi el que passi dissabte contra el Ponferradina, el Girona continuï en zona de play-off i iguali les quatre jornades consecutives que hi va ser des de la dissetena a la vintena jornada.