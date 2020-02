Un partit de sanció a Stuani

El Comitè de competició no ha estimat les al·legacions que va presentar el Girona per la targeta groga que va veure Stuani divendres passat a la Corunya i ha castigat el davanter uruguaià amb un partit de sanció. El club no té previst presentar recurs a apel·lació. D'aquesta manera, Stuani no podrà jugar contra el Ponferradina dissabte a Montilivi i Pep Lluís Martí haurà de cercar una alternativa en punta d'atac. Brandon Thomas i Jonatan Soriano, si està bé físicament, són les dues opcions del tècnic.