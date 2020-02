Els valors de l'esport gironí

Un any més, i ja en són sis, el projecte "La Grada Suma -amb valors sempre guanyem" s'ha posat en marxa als centres educatius de la comarca per tal de connectar l'esport com a eix vertebrador de l'educació en valors. Aquesta tarda, l'Escola Santa Eugència ha estat l'escenari de la presentació i signatura de la nova edició del conveni en la qual, a més a més del Girona i l'Spar Citylift Girona, enguany també hi pren part el Bàsquet Girona per primer cop. Gerard Gumbau i Delfí Geli (Girona FC), María Araujo i Cesc Riera (Uni) i el directiu del Bàsquet Girona, Guillerm Calders, juntament amb Anna Coll, presidenta del Consell Esportiu del Gironès, han estat els ponents d'una jornada que permès els alumnes del centre veure d'aprop els esportistes, fer-los preguntes i demanar-los autògrafs.