El Girona, l'Uni i el Bàsquet Girona, al costat de «La Grada Suma - amb valors sempre guanyem»

Un any més, i ja en són sis, el projecte La Grada Suma -amb valors sempre guanyem s'ha posat en marxa als centres educatius de la comarca per tal de connectar l'esport com a eix vertebrador de l'educació en valors. Ahir a la tarda, l'escola Santa Eugènia va ser l'escenari de la presentació i signatura de la nova edició del conveni en la qual, a més a més del Girona i l'Spar Citylift Girona, enguany també hi pren part el Bàsquet Girona per primera vegada. Gerard Gumbau i Delfí Geli (Girona FC), María Araujo i Cesc Riera (Uni) i el directiu del Bàsquet Girona, Guillerm Calders, juntament amb Anna Coll, presidenta del Consell Esportiu del Gironès, van ser els ponents d'una jornada que va permetre els alumnes de cinquè i sisè del centre veure d'aprop els esportistes, fer-los preguntes i demanar-los autògrafs. El programa La Grada Suma desenvolupa a les escoles un seguit d'activitats didàctiques per potenciar els valors implícits en l'esport i minimitzar les conductes inapropiades dins i fora els terrenys de jocs.