Pep Lluís Martí farà dilluns una ponència a l'Auditori Irla organitzada pel Comitè d'entrenadors (19.00)

L'entrenador del Girona FC, Pep Lluís Martí, farà una ponència a l'Auditori Irla el proper dilluns 24 de febrer a les 19.00 hores en un acte organitzat pel Comitè Tècnic d'Entrenadors de la Federació Catalana. El preparador aportarà un recull de les seves experiències professionals: «La transició de jugador professional en actiu, a la responsabilitat com a entrenador professional». Martí es va convertir en tècnic del Girona l'octubre de l'any passat, rellevant Juan Carlos Unzué. El mallorquí, de 44 anys, va iniciar la seva carrera a les banquetes a les categories inferiors del Mallorca, club en el qual es va formar com a futbolista i en el qual va acabar també la seva carrera professional com a jugador. S'havia estrenat com a entrenador a Tenerife, un dels seus exequips, i el curs passat va dirigir el Deportivo. Martí té una llarga trajectòria com a jugador, amb més de 500 partits i 12 temporades a Primera (Tenerife, Sevilla, R. Societat i Mallorca).