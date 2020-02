Pablo Maffeo va aterrar per primera vegada al Girona el gener de 2016, cedit pel City, i es va trobar un equip que havia tancat la primera volta a només dos punts del descens. Va debutar-hi el 7 de febrer amb un empat contra el Nàstic a Montilivi (1-1). L'equip ja estava canviant la dinàmica i va acabar quart, va jugar el play-off i es va quedar a les portes de l'ascens a Primera contra l'Osasuna. Quatre anys després, el lateral s'agafa a aquell exemple per assegurar que «encara podem aspirar a tot», malgrat que a aquest Girona 2019/20, a qui s'intuïa com a principal candidat a l'ascens, li ha costat una barbaritat despertar-se. «Quan jo vaig arribar aquí per primera vegada l'equip estava pràcticament en descens i per poc que no pugem. Això és la Segona, i les coses es decideixen sempre al final, és molt llarg», va assegurar ahir després de l'entrenament a La Vinya.

Maffeo, que va admetre que se sent en el millor moment de forma, creu que «si som nosaltres mateixos i juguem amb la intensitat dels últims partits, podem aspirar a tot». S'agafa al tòpic d'anar «partit a partit» però tampoc defuig que volen mirar amunt i intentar retallar els sis punts que separen l'equip de l'ascens directe, marcat pel Saragossa. «Volem mirar amunt, perquè el nostre objectiu és pujar», assegura. La ratxa de quatre jornades sense perdre (empats contra Oviedo i Deportivo, triomfs davant del Fuenlabrada i l'Osca) ha consolidat l'equip almenys en llocs de promoció, ara ja amb quatre punts de marge respecte als perseguidors. «Veure això et motiva i ens demostra que estem millor. Això és molt llarg», va assegurar, tot i que també va admetre que «no ens podem permetre més errors, hem après la lliçó».

El lateral va insistir que l'equip «ha fet un pas endavant, ens havíem d'espavilar», i sobre la mala ratxa amb què es va tancar el 2019 i es va obrir el 2020 va dir que «ens van sortir dos o tres mals partits, però aleshores les ganes, l'actitud i la intensitat ja van ser bones». Demà contra el Ponferradina el Girona tindrà la baixa de Stuani, «un jugador molt important per a nosaltres, com sap tothom, però al vestidor hi ha d'altres jugadors i aquí anem tots a una». Sobre la seva situació personal va afegir que «estic en el millor moment, em trobo bé i fort. Estic bé al camp. Ara no em puc relaxar». També va fer una crida a l'afició: «Últimament Montilivi està genial, i volem que la gent segueixi venint».