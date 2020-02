Pep Lluís Martí: «Tenim jugadors capaços de suplir la baixa d'Stuani»

L'entrenador del Girona ha comparegut avui a roda de premsa en motiu del partit que jugaran demà (18:15) els gironins contra la Ponferradina a Montilivi. "Serà un partit complicat. Saben jugar molt en bloc i són un equip molt ordenat i molt sòlid" valora l'entrenador gironí.

Pel partit de demà el mallorquí no podrà comptar amb Stuani. "Crec que tenim jugadors per intentar suplir aquesta baixa. Trobarem els mecanismes per intentar fer un bon partit". Tampoc hi estarà Jonatan Soriano. "Brandon o Àlex Gallar poden jugar en aquesta posició i mirar alternatives per arribar". Per altra banda l'equip de Ponferrada té a Yuri com a màxima amenaça. "És un gran jugador que està en un gran moment de forma".