Martí: «Estem capacitats per suplir la baixa de Stuani»

Conscient que la baixa de Christian Stuani per acumulació de targetes serà important per avui, Pep Lluís Martí va declarar que compta amb les alternatives adients per suplir la seva absència. El mallorquí també va voler deixar clar que, tot i que el Ponferradina és el segon pitjor equip a domicili, el d'avui no serà un partit fàcil. L'entrenador blanc-i-vermell, a banda de l'uruguaià, no podrà comptar amb les baixes per lesió d'Ignasi Miquel i de Jonatan Soriano.



La baixa de stuani



«El partit es plantejarà diferent, n'estic segur. És una referència per a nosaltres. Però crec que tenim la suficient capacitat com per suplir la seva baixa. Tenim jugadors capacitats per competir en la seva posició i disposem de futbolistes adients que intentaran buscar alternatives de cara a arribar a porteria».



L'absència de Soriano



«Ara mateix el jugador es troba en un procés de rehabilitació. Ha entrenat amb nosaltres però no ha pogut realitzar les sessions senceres amb el grup. No el podem forçar perquè arribi al partit».



El ponferradina



«Que sigui el segon pitjor conjunt a domicili no significa res. Ens posarà les coses difícils. És un equip molt competitiu, sap jugar en bloc i és molt ordenat. Pressiona bé i en transició ens pot fer molt de mal perquè té futbolistes molt ràpids».



L'amenaça yuri



«Ha demostrat que és un gran davanter malgrat l'edat que té. Però no és fruit d'aquest any. Duu moltes temporades rendint al màxim nivell. És un jugador viu que sap posicionar-se de la millor manera per fer les transicions ofensives. Haurem d'estar alerta».



Àlex gallar



«L'Àlex m'està demostrant darrerament que té ganes de jugar. S'està reactivant sol en els entrenaments i està rendint de la manera que vull. Però no només ell sap que si ara no té minuts després en podrà tenir. Tots els nostres jugadors saben que fins a la darrera jornada tenen la possibilitat de guanyar-se el lloc. Han de saber que tindran l'oportunitat per això han d'estar preparats».



El signe d'identitat



«Hem d'anar a per totes. Però no només ara que les coses estan anant bé, sinó que sempre s'ha intentat fer. Fins i tot, podria dir que aquesta manera de fer sempre ha estat arrelada al Girona. Estem demostrant que fins que l'àrbitre no xiula el final del partit tenim oportunitats de gratar alguna cosa com va passar contra l'Osca».

juanpe i el valència



«Que un club tan important com el València es fixi en un dels nostres jugadors és bo i recomforta els futbolistes, l'entrenador i el club en general. Això significa que estem fent les coses bé. Però nosaltres sabem què és el que vol en Juanpe. És un dels nostres jugadors més importants i estic segur que ens aportarà moltes coses bones fins al final de temporada».



L'opció carlos martínez



«Carlos Martínez és una de les opcions que tenim de cara a l'enfrontament contra el Ponferradina. El jugador ha estat entrenant amb nosaltres durant tota la setmana».



El joc aeri



«Les centrades no han de ser en disposició del jugador més alt. Es poden fer rases. Tenim jugadors intuïtius que es poden avançar al defensor. Tenim prou circumstàncies que ens ajudaran».