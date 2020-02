Una prova de foc sense l'encarregat de fer gols

Tenir-lo és un luxe. No tenir-lo, un maldecap. És el que passa quan una plantilla disposa d'un futbolista com Cristhian Stuani. Ell és un factor diferencial. Un jugador que marca les diferències. Depèn molt d'ell l'equip, com ha quedat demostrat aquesta temporada. Perquè ha fet 22 dels 36 gols que acumula i pel munt de punts que ha donat. Molts es pregunten què seria del Girona sense l'uruguaià. El que està clar és, precisament, el contrari: que gràcies a la seva aportació, els blanc-i-vermells ara mateix són cinquens, instal·lats en posicions de play-off i amb ganes no només de quedar-s'hi, sinó d'allargar la inèrcia ascendent i positiva per mirar d'atrapar alguna de les dues primeres posicions de la classificació. Quelcom difícil, però no impossible. Avui, nou test per calibrar l'estat físic i anímic, però amb una dificultat afegida. No hi és Stuani, sancionat. Tampoc un dels seus possibles relleus, Jonatan Soriano. Sense massa més davanters a la plantilla, al Girona li toca encomanar-se a d'altres noms propis per intentar batre el Ponferradina per consolidar-se en zona de promoció i seguir així alimentant el somni.

Des de l'ensopegada al camp del Tenerife, en l'enèsim despropòsit a domicili, que els resultats i les actuacions han fet un gir radical. No s'amunteguen les victòries, tot i que no s'ha perdut en quatre jornades i això ja és molt per un equip que s'havia destacat per ser ben irregular. La igualada amb l'Oviedo (1-1), per a molts un altre desencís, s'ha considerat pel vestidor un punt d'inflexió. L'acompanyaven les victòries davant el Fuenlabrada i l'Osca, amb la cirereta de l'empat a Riazor, gestat per un ruix final heroïc amb dos gols de Cristhian Stuani als últims minuts.

L'uruguaià, però, avui no hi podrà ser per treure les castanyes del foc si la cosa es torça. Al camp del Deportivo va veure la cinquena targeta groga de la temporada i tot i intentar-ho, el perdó de la Federació no ha arribat. No hi serà el 7, l'encarregat de fer els gols. Se li suma l'absència d'un altre davanter com ho és Jonatan Soriano, inèdit les últimes quatre jornades i qui encara no té data de retorn. Amb aquest panorama, a Pep Lluís Martí se li escurcen les opcions per triar-ne el substitut. Brandon Thomas serà l'escollit per jugar amb punta. Caldrà veure com distribueix la zona ofensiva el tècnic, que hi mantindrà Borja García alhora que hi pot afegir a les bandes homes com Jairo i Samu Sáiz, amb menys opcions per a un Gallar que encara no ha trobat l'encaix. Sembla molt probable que a la convocatòria hi tregui el cap el davanter del filial Carlos Martínez. Torna Gumbau, sancionat a Riazor, a l'espera de saber si recuperarà al seu lloc a l'onze o si Christian Rivera li ha pres aquest privilegi. La resta de posicions semblen més o menys clares. També a l'eix perquè Ignasi Miquel encara no està recuperat. Juanpe té un lloc assegurat i l'altre se'l rifaran Alcalá i Ramalho.

Qui jugui tindrà la missió d'aturar el veterà Yuri de Souza, segon màxim artiller de la competició amb 16 gols i gran amenaça d'un Ponferradina que es presenta a Montilivi amb una bona inèrcia de resultats -tres jornades sense perdre- però amb la baixa dels defenses Franco Russo i Maxi Villa i l'etiqueta de ser el segon pitjor visitant de la Lliga.