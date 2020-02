El segon pitjor visitant de la Lliga és al·lèrgic a sumar a Girona

El futbol es mou per la pràctica i no pas la teoria. Per més suposicions que es facin, després el que passi a la gespa serà el que realment tindrà validesa. És el present el que et fa pujar o baixar llocs a la classificació, no pas el passat. Ara bé, els precedents hi són per alguna cosa. També els números, l'estadística. I si es té en compte tot això, el Ponferradina ni de bon tros arriba amb l'etiqueta de favorit al partit d'aquesta tarda, per més bona que sigui la seva temporada, tenint en compte que acaba de pujar de Segona B i està molt més a prop de les places de play-off que no pas del descens. D'una banda, el conjunt del Bierzo és ara mateix el segon pitjor visitant de la categoria i visita Montilivi, la llar del segon millor local. I de l'altra, els precedents ni de bon tros l'acompanyen. Perquè el Ponferradina, al llarg de la seva història, mai ha sigut capaç de guanyar a Girona, on solament hi ha sumat un empat.

Començant per aquí, cal viatjar fins al 5 de gener del 2014 per recuperar l'única alegria dels visitants. Aquell 1-1 és l'únic punt que figura al seu historial al llarg de set visites. I això que se les prometien molt felices amb el gol d'Alberto Aguilar a les acaballes. Però un innecessari penal de Juanjo, que acabaria expulsat, va permetre a Felipe Sanchón signat l'empat definitiu per a un conjunt, el de Montilivi, que lluitava per escapar del descens, cosa que no aconseguiria fins a l'última jornada d'una temporada agònica i no apta per a cardíacs. La resta de duels amb el Ponferradina han acabat millor pel Girona, perquè sempre ha guanyat. Començant pel 5-1 del 1954, en un partit de promoció per no perdre la categoria. I continuant pels següents resultats: 3-0 (10/11), 1-0 (12/13), 2-1 (13/14, aquest cop a la Copa del Rei i a partit únic), 3-0 (14/15) i 4-0 (15/16). Per arrodonir-ho, la diferència de gols és interessant. Són només tres en tots aquests partits pels visitants. La xifra local s'engreixa fins als dinou.

L'actual Ponferradina té molt poc a veure amb els equips que en d'altres temporades han visitat Girona, però tampoc l'ajuda la seva mala inèrcia lluny del Toralín. Els de Jon Andoni Pérez, Bolo, només han sumat 11 dels 39 punts que han disputat a fora, el que els converteix en el segon pitjor visitant de tota la categoria. Només milloren en un punt el cuer, un Racing que tampoc se'n surt en aquesta faceta. A domicili, això sí, han sigut capaços d'imposar-se a dos camps ben complicats: un 2-3 a Almeria i un 1-3 a Vallecas. En tot el 2020 encara no han guanyat a fora. En aquest any natural, els desplaçaments s'han comptat per derrotes (Màlaga i Alcorcón) a banda d'un empat (Albacete).