El Girona aprèn a guanyar sense Stuani

Hi ha vida més enllà de Cristhian Stuani. Semblava impossible, veient els números del davanter, imprescindible per un Girona que fins ara havia necessitat la inspiració de l'uruguaià gairebé cada cop que havia sumat algun punt aquesta temporada. L'equip s'ha sobreposat a l'absència del 7 amb una de les millors actuacions corals del curs. Brandon Thomas i Borja García s'han posat la disfressa de golejadors tot rubricant un excel·lent primer temps, marcat per la intensitat i agressivitat dels blanc-i-vermells, clarament superiors, per deixar pas a un segon acte en què s'ha defensat amb encert el resultat, impedint que el Ponferradina xutés entre els tres pals.

L'interrogant que planava sobre Montilivi per saber com respondria el Girona a la baixa del seu màxim golejador ha desaparegut ben aviat. El que ha trigat Brandon a sacsejar el marcador. Si al primer minut havia avisat Granell amb un cacau que havia provocat el vol de René, al 9 res hi ha pogut fer el porter, un espectador més davant la consecució d'errors de la seva defensa. Son s'ha adormit i ha perdut la pilota en una zona més que compromesa. Brandon ha enfilat cap a porteria i ha volgut ser generós, però la seva passada cap a Borja s'ha quedat curta. Trigueros en comptes de rebutjar-la li ha tornat al de Santanyí, que no ha perdonat. Era el premi a uns bons minuts dels de Martí, que han tingut continuïtat durant una bona estona, amb arribades amb cara i ulls, intensitat i agressivitat. Suficient per deixar el rival sense capacitat de reacció. Un parell d'internades d'Aday, una d'elles amb un xut creuat del vallesà i una altra en què Borja ha controlat en comptes de xutar, han engreixat el comptador d'aproximacions.

S'ha equilibrat la balanç a mesura que avançava el partit, però no tant com perquè el Ponferradina provés a Riesgo, un espectador més. Només una falta executada per Ivi que ha impactat amb la tanca ha inquietat un xic Montilivi, que ha tornat a xalar de valent just abans del descans. Un altre regal ha permès a Borja García fer el segon. El 10 s'ha trobat el nefast rebuig de René. El porter, amb passat blanc-i-vermell, s'ha empassat la centrada de Jairo i no l'ha sabut atrapar. Borja, al lloc idoni, no ha desaprofitat l'ocasió per ampliar l'avantatge i situar un bon resultat, i alhora just, al temps de descans.

La davallada de revolucions ha sigut evident per un Girona que s'ha dedicat a conservar el resultat, donant metres al seu rival, que tot i això no ho ha aprofitat per a res. Bolo ha esperat només 25 minuts per esgotar els tres canvis, i al primera ocasió amb cara i ulls del seu equip no ha arribat fins al 71, amb una falta de Ríos Reina que ha impactat a la part superior del travesser. Una estona abans, Trigueros ha estat a punt de fer-se un gol en pròpia rematant de cap una perillosa centrada des de la banda esquerra. Aquest ha sigut, i durant molta estona, l'únic argument ofensiu dels de Martí, decidits a deixar passar els minuts tot buscant la sentència al contracop.

No ha sigut fins al quart d'hora final que s'ha mogut la banqueta. Christian Rivera, titular a Riazor però avui de nou suplent, ha rellevat un Gumbau que ha tornat a veure targeta groga. Peça per peça i la mateixa missió: fer bo el 2-0 sense passar angúnies. El mateix guió del següent canvi, aquest cop al 77, quan Samu Sáiz ha entrat per Borja García, molt aplaudit pels gairebé 8.000 espectadors que s'han citat a l'estadi. Amb el 14 al camp s'ha animat la cosa. L'equip ha augmentat de nou la velocitat i ha aprofitat els espais que li ha deixat el seu rival. Aday, fins a dos cops, ha pogut fer el tercer però no se n'ha sortit. Primer, perquè ha xutat massa fluix. I segon, perquè René li ha tret una gran mà a un xut amb molta intenció. Amb Montilivi fent la onada i el públic desfilant, Martí ha fet entrar Gallar, de nou a la gespa amb ben pocs minuts per davant. Ha tingut el gol a les seves botes, en un etern temps de descompte, però un cop més la sort i l'encert no l'han acompanyat.

GIRONA: Riesgo, Maffeo, Alcalá, Juanpe, Mojica, Granell, Gumbau (Rivera, min. 76), Aday, Borja García (Samu Sáiz, min. 77), Jairo i Brandon Thomas (Gallar, min. 86)

PONFERRADINA: René, Son, Manzanara, Trigueros, Ríos Reina, Larrea, Sielva, Omar Ramos (Kaxe, min. 57), Ivi, Javi Navarro (Nacho Gil, min. 46) i Yuri de Souza (Asier Benito, min. 65)

GOLS: 1-0, Brandon Thomas (min. 9); 2-0, Borja García (min. 41)

ÀRBITRE: Galech Apezteguia (comitè navarrès). Ha amonestat Gumbau, Alcalá, Granell (Girona); Ivi, Asier Benito (Ponferradina). VAR: Gorostegui Fernández-Ortega (comitè basc).

ESTADI: Montilivi, 7.980 espectadors